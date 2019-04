Vesti bune si mai putin bune de la Boeing

In ultima vreme, vestile care ne vin dinspre Boeing nu sunt dintre cele mai bune. Dupa accidentul aviatic al Ethiopian Airlines, compania americana a anuntat ca va reduce productia modelului 737. Fara nicio legatura, aparent, divizia de aeronautica a acestora a anuntat ca data de lansare a noii capsule Boeing Starliner a fost devansata din august spre finalul anului 2019. Cu toate aceste, reprezentantii NASA au anuntat si ceea ce este o veste buna pentru Boeing: misiunea respectiva nu va mai fi una de scurta durata, menita doar a plasa echipaj si provizii pe Statia Spatiala Internationala (ISS). In schimb, aceasta va fi una de lunga durata, de orinul lunilor.

Anuntul vine in contextul degradarii continue a relatiilor internationale dintre SUA si Rusia, cea care permite, prin intermediul rachetelor Soyuz, transportul catre ISS. In plus, se pare ca un alt motiv pentru care agentia spatiala americana se pregateste sa renunte la serviciile rusilor este tocmai presedintele Trump. Acesta a promis inca din campania electrorala ca va sustine in totalitate firmele americane, in detrimentul celor straine. Si, cu alegerile prezitentiale care bat la usa, locatarul de la Casa Alba a gasit in explorarea spatiala un nou vehicul electoral.

Intregul proiect Starliner a fost unul buclucas. In iunie 2018, in timpul unor testari ale motoarelor, au fost descoperite anumite anomalii tehnice, care au avut ca rezultat amanarea cu luni bune a pregatirilor. In tot acest timp, Space X a reusit sa treaca cu brio testul initial al Crew Dragon, urmand sa duca primii astronauti pe ISS undeva la mijlocul anului. Insa nici acestia nu au scapat de probleme, agentia spatiala declarand recent ca urmeaza sa supervizeze mai atent compania lui Musk, ca urmare a imaginilor cu sud-africanul fumand un joint.