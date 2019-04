Philips 349P7FUBEB – monitor curbat de 34 inch si pret foarte bun

Am avut pe birou un monitor interesant de la Philips dedicat profesionistilor. Sau cel putin eu asa l-am vazut. Este foarte interesant si sigur este util persoanelor care lucreaza foarte mult la birou si au nevoie de un spatiu foarte mare. Este ideal pentru Photosop sau editare video.

Monitorul costa la eMAG 2799 lei si va las pe voi sa spuneti daca merita sau nu dupa ce va prezint specificatiile si va spun cum mi s-a parut mie. Eu fiind o persoana care momentan nu mai lucreaza cu programe de editare foto/video si sunt axat mai mult pe gaming a trebuit sa accept ideea ca nu imi este adresat.

Monitorul are o diagonala de 35 de inch si un panou MVA care mi s-a parut destul de bun. Dupa ce il calibrezi si iti faci setarile din meniu, pentru ca din fabrica se vede groaznic, o sa iti dai seama ca imaginea redata este neasteptata de clara si de buna.

Il ajuta si rezolutia de 3440 x 1440 pixeli, foarte mare si cred ca in bugetul asta este un best buy. Alte monitoare iti ofera o rezolutie mult mai slaba. Nici iluminarea nu este rea, 300 cd/m2 pentru 34 inch si o rezolutie atat de mare sigur se putea mai bine, insa este la limita.

Un alt aspect foarte important de mentionat este rata de refresh de 100Hz fata de 60Hz cu cat eram obisnuiti inainte. Si nu pentru ca acest monitor ar fi unul pentru gaming, caci nu este, insa daca producatorul o poate face cu atat mai bine. Ochiul uman va fi mai fericit. O rata de refresh mare va produce un confort pe termen lung. Diferentele sunt vizibile.

Suprafata este mata, are 4ms timp de raspuns, difuzoare si inclusiv suport VESA 100 x 100. Curbura este foarte mare, iar pe un ecran atat de lat se vede si mai agresiv.

Mi-a placut si constructia, monitorul arata foarte bine si este realizat din materiale de cea mai buna calitate. Nimic nu scartaie si nimic nu lasa impresia de ieftin.

De mentionat, foarte important, conectica foarte complexa: HDMI, DP, USB Type C. Ultima este cea care conteaza pentru ca te poti conecta printr-un cablu subtire la un laptop sau la o placa video la PC. Hai si cu alimentarea prin USB C si o sa fiu fericit.

In afara de cele mentionate monitorul nu are nimic altceva special. Probleme cu panoul nu am remarcat, deci poate am fost eu norocos sau pur si simplu nu sunt probleme. Eu nu am mai intalnit probleme la monitoare de multa vreme.

Daca vrei un monitor care sa se vada bine, sa poti lucra zilnic pe el fara batai de cap, Philips iti ofera o solutie foarte buna. Rezolutia mare, diagoanala la fel de mare, reglajul pe inaltime sau rata de refresh mare sunt lucruri foarte esentiale la un monitor. Iar daca ai pretentii sunt sigur ca acest model se ridica la standarde destul de mari.