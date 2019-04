Se cer mai putine emisii in 2021 si este aproape imposibil ca cineva sa le respecte

Anul 2021 pregateste surprize pentru constructorii de masini. Se pare ca cerintele impuse vor fi atat de stricte incat este aproape imposibil ca producatorii sa ofere masini cu noxe atat de mici. Nici in prezent lucrurile nu stau prea roz.

In 2021 limita va fi de 95 de grame de C02 pe kilometru. In prezent exista doar un singur producator care ofera emisii sub 100 de grame de C02 si anume Toyota.

Iar in 2018, adica anul trecut, doar 2 producatori din 50 au reusit sa respectele limitele impuse, Tesla si Smart. Alti producatori care au reusit sa ofere un CO2 scazut sunt Peugeot, Renault si Citroen, sub 110 grame de C02.

Dacia noastra cea de toata zilele emite intre 110 si 130 de grame de CO2 la fiecare kilometru, media fiind de 120.8 grame. Cele mai mare probleme sunt la constructorii de masini sport precum Ferrari, Lamborghini sau Aston Martin.

In unele cazuri emisiile de CO2 au crescut fata de anul 2017 si asta datorita masinilor pe benzina! Foarte multi au renuntat la masinile diesel noi, iar cele pe benzina sunt mai poluate. Asta spun statisticile. Un alt lucru de luat in calcul sunt SUV-urile care se vand din ce in ce mai bine si sunt si mai poluante.

Sursa: automarket.ro