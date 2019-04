Windows 10 1709 nu va mai primi actualizări începând de mâine

Odată cu lansarea lui Windows 10, Microsoft a introdus conceptul de Windows as a Service. Asta înseamnă că sistemul de operare primește constant îmbunătățiri sub forma a două actualizări majore pe an, eliminând astfel fragmentarea și costurile asociate achiziționării de licențe de upgrade. Toată treaba asta sună bine în teorie, însă, după cum ne-au demonstrat gafele Microsoft din ultimii ani, vine și cu o groază de bătăi de cap. Lansarea lui Windows 10 1809 a fost un adevărat dezastru, foarte mulți utilizatori având de-a face cu crash-uri, probleme de performanță și chiar pierderi de date. Între timp, Microsoft a rezolvat mare parte din probleme, însă vine astăzi cu o veste proastă: Windows 10 1709 (Fall Creators Update) nu va ma primi actualizări începând de mâine, iar utilizatorii sunt forțați să treacă la versiunea 1809 dacă doresc să aibă parte în continuare de suport software.

Sunt afectate versiunile Windows 10 Home, Pro, Pro for Workstations și cele pentru IoT. Windows 10 1709 Enterprise și Education vor continua să primească actualizări timp de un an, însă cei cu Windows 10 1607 Enterprise și Education vor trebui să facă upgrade la ultima versiune. Excepție fac Windows 10 LTSC (Long-Term Servicing Channel) și Windows Server 2016.

Pe lista sistemelor de operare ajunse astăzi la stadiul end of life se mai numără și System Center Virtual Machine Manager 2008, 2008 R2 și Windows Embedded POSReady 2009. Totodată, se va încheia perioada de mainstream suport pentru Deployment Agent 2013, Diagnostics and Recovery Toolset 8.1, User Experience Virtualization 2.0, Visual Studio 2013, Team Foundation Server 2013, Release Management Server for Team Foundation Server 2013, Test Agent și Test Controller, acestea intrând acum în faza de extended support, adică doar cu actualizări critice.

Sursa: Neowin