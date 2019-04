Walmart va folosi tot mai multi roboti in magazine

Acum ceva vreme va povesteam despre cum am reusit sa imi imbunatatesc procesul de curatenie in casa, folosind un aspirator robot. La nivel macro, Boston Dynamics (apropo, compania a fost anterior detinuta de Google) ne prezenta un robot capabil sa deschida usile, singur.

Retailerul american Walmart a declarat ca urmeaza sa utilizeze tot mai mult roboti in locul oamenilor. Inainte sa incepeti sa ii judecati, aflati ca vor face asta doar pentru munca pe care oamenii refuza sa o faca sau o considera neplacuta. Spre exemplu, Auto-C (robotelul care curata podelele) face munca pe care un om o efectua in doua ore, pe care operatorul uman le poate investi in alte activitati:

In plus, mai exista unii roboti (Auto-S) care verifica stocurile, urmand ulterior sa anunte angajatii unde si ce anume trebuie adus pe raft:

De asemenea, descarcarea camioanelor cu produse si aranjarea lor in depozite este o alta activitate unde retailerul are probleme in a mentine un numar adecvat de personal. Asa ca, in anumite magazine, sunt testate variante automatizate pentru aceste task-uri.

Pe langa aspectele financiare – costuri mult reduse cu robotii, fata de cele cu angajatii umani – suspectez un alt motiv. Walmart incearca din rasputeri sa ajunga din urma sa recupereze cat mai mult din ecartul fata de Amazon. Asta, in conditiile in care, anul trecut era tot mai multe zvonuri legate de o eventuala achizitie a acesteia de catre compania lui Jeff Bezos.

Stirea de fata este doar un pretext pentru o discutie cu voi. Ce parere aveti de evolutia pietei muncii? Impartasiti ideea tot mai des avansata (la care ader si eu) ca este nevoie de o regandire strategica a tot ceea ce inseamna educatie si piata muncii, astfel incat sa nu mai producem mana de lucru nespecializata, usor de inlocuit cu roboti? Va astept raspunsurile in rubrica de comentarii.

Sursa: thecrunch.com