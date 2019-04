Acer Predator Helios 300 este un laptop de gaming de clasa medie

Acer a lansat tot azi si modelul Helio 300, un model mai accesibil decat Helios 700, dar la fel de puternic si de interesant. Si pe aceasta il vom testa cand va aparea la noi in tara si am o presimtire ca lupta va fi din ce in ce mai stransa intre producatorii de laptop-uri.

Helios 300 are un procesor i7 tot din generatia a 9-a si placa video RTX 2070 cu Max Q Design. Acest model integreaza o placa de retea Killer DoubleShot Pro, are 32GB RAM la 2644Mhz si doua SSD-uri PCIe NVMe in RAID 0 si un HDD pentru stocare.

Tastatura este iluminata, carcasa este metalica, ramele sunt inguste si are ecran de 144Hz Full HD IPS de 15.6 inch sau 17.3 inch.

Sistemul de racire are un design termic avansat cu ventilatoare AeroBlade 3D, doua la numar, cu lame noi zimtate, aripiroare de-a lungul partilor superioare si inferioare si o aripa curbata de-a lungul portiunii interioare a fiecarei lame. Pe scurt sunt cu 45% mai bune aceste ventilatoare fata de generatia anterioara.

Costa de la 1499 euro si va fi disponibil din luna iunie.