Creative Omni – boxa portabila premium

Atunci cand spui Creative imediat iti vin in minte cateva produse legate de sunet. Fie o placa de sunet, fie niste difuzoare foarte bune sau chiar boxe portabile. Insa nici pe departe unele ieftine. Am primit o boxa portabila premium, Omni se numeste, si este un rival direct pentru celelalte boxe asemanatoare de la Logitech.

Specificatii

Baterie: 2600 mAh

Sunet: stereo

Conectivitate: Wi-Fi, Bluetooth, jack de 3.5mm, microSD

Altele: compatibila cu Tidal, Spotify, Siri si Google Now

Greutate: 460 grame

Dimensiuni: 200 x 71 x 58 mm

Design

Boxa arata si se simte premium. Este un produs construit exemplar si fara nici un element care sa te duca cu gandul ca la un produs ieftin sau prost executat. Boxa este construita din plastic, are o plasa metalica in zona difuzorului, picioruse din cauciuc si butoane cauciuciate foarte rezistente.

Varianta mea este alba cu mici insertii gold sau rose gold. Arata foarte bine, este eleganta. O puteti admira in galeria foto. Atunci cand sta pe birou, fata este de fapt partea cu grila de protectie. Butoanele, porturile si difuzorul de bass vor sta in spate. Initial am crezut ca fata este cea cu butoanele la vedere, insa m-am inselat. Si sunetul difera si o sa iti dai seama cum trebuie sa stea.

Sunet

Este greu sa va descriu experienta traita de mine. Pe viu este altceva cand o auzi si cu totul altceva cand cineva incearca sa-ti explice sunetul reprodus. Trebuie sa stiti ca are niste medii si inalte foarte placute, calde si clare. Bass-ul nu este neaparat puternic ci mai degraba clar. Parca se putea putiiin de tot mai mult bass, insa este perfect si asa. Sunt totusi 2 difuzoare.

Daca m-ati pune sa aleg intre niste difuzoare pentru calculator de 100 lei si aceasta boxa, as alege aceasta boxa fara doar si poate. Are tot ce ii trebuie pentru un sunet clar, tare in primul rand si stereo. Plus ca poate reda FLAC-uri.

Conectivitate

Un punct forte este conectivitate. Poti sa redai muzica in foarte multe feluri si asta m-a impresionat. Pe langa clasicul Bluetooth poti alege sa redai muzica prin jack, card microSD sau chiar Wi-Fi. Aici vine partea si mai interesanta. Boxa este compatibila cu Tidal si Spotify si poti reda muzica direct din aplicatie. Personal nu folosesc nici Spotify si nici Tidal, insa este bine sa stiti lucrul acesta.

Un alt lucru de mentionat este aplicatia disponibila in Play Store sau Google Play. Prin respectiva aplicatie te poti conecta la Wi-Fi si poti chiar impereche mai multe boxe daca vrei sa impresionezi lumea.

Autonomie

Creative Omni are o baterie generoasa de 2600 mAh care ofera ofera in jur de 5 ore de autonomie la volum maxim prin Bluetooth, lucru impresionant. In functie de tipul de conectivitate autonomia poate sa difere.

Concluzie si pret

Creative Omni este o boxa premium cu un sunet puternic, clar si o conectivitate de top. Costa 590 lei la PC Garage si merita toti banii. Poate pare greu de crezut, insa pana nu o auzi in realitate nu ai cum sa ma contrazici. Din toate punctele de vedere este un produs de nota 10.