Kia ProCeed GT review: o masina rapida… de familie [VIDEO]

Iata ca avem o noua marca in teste, aici pe ArenaIT. Pentru un weekend intreg am testat noul Kia ProCeed GT 1.6 204 CP si cutie manuala, o masina frumoasa si rapida, dar care poate fi lejer incadrata si ca masina de familie, o sa vedeti mai departe in review de ce.

Masina ne-a fost oferita in teste de catre Silver Motors, dealer autorizat Kia in Timisoara.

Dotari si specificatii

Dotari. Kia ProCeed GT este o masina foarte dotata si pe care poti pune aproape orice. Modelului testat de mine ii lipseau doar doua optionale la care m-am putut gandi: alerta de unghi mort si Adaptive Cruise Control. Ambele dotari se pot pune pe ea, doar ca pentru ACC se poate opta doar pe modelul cu cutie automata, iar noi am avut o cutie manuala.

Asadar, pot sa amintesc urmatoarele dotari:

Scaune incalzite si reglabile electric (cu memorie) cu tapiterie din piele + alcantara, optional se poate merge pe piele integral + ventilatie

Keyless go & entry

Haion portbagaj actionat electric

Volan incalzit

Lane assist – tine si banda, nu doar te avertizeaza

Faruri full LED si, ceva foarte interesant, DRL si pe fata si pe spate

Trapa destul de mare (nu e chiar un plafon panoramic)

Navigatie de 8 inch cu Android Auto si Apple CarPlay: mi-a placut foarte mult, este una dintre cele mai rapide unitati multimedia pe care am pus mana. Totul merge rapid si fluent, fara blocaje si sacadari.

Sistem audio JBL cu subwoofer in portbagaj

Din punctul meu de vedere, daca avea cutie automata si ACC era combinatia perfecta in ceea priveste nivelul de echipare. Chiar nu poti sa ceri mai mult.

Specificatii. Masina prezentata are sub capota un motor turbo, benzina, de 1600 cmc care dezvolta 204 putere. Vin impreuna cu o cutie manuala cu 6 trepte sau o cutie automata cu dublu-ambreiaj cu 7 trepte. Posibil ca in viitor sa va prezint si aceasta cutie.

Aspect exterior si interior

Exterior. Noul Kia ProCeed GT 2019 este o masina foarte controversata. De ce? Pai pentru ca multi spun ca aceasta seamana foarte mult cu un Porsche Panamera, mai ales din spate. Parerea mea e ca da, seamana cu un Porsche, dar nu vad nicio problema in legatura cu asta.

Totodata, stilul stopurilor nu este unul nou in gama, pentru ca l-am vazut si pe alte modele, cum ar fi Sportage. Acum doar a fost adaptat la ceea ce spun ei ca este un „shooting break”.

Mie imi place foarte mult ce a iesit din mana designerilor de la Kia. ProCeed GT arata bine, sportiv si intoarce priviri. Bine, poate ca asta se intampla si datorita tobelor putin mai zgomotase decat media. 🙂

Un singur lucru mi s-a parut mie putin exagerat: combinatia de culori de pe praguri, unde acel rosu parca era in plus. Chiar asa, nu e un aspect peste care sa nu pot trece.

Interior. Din nou, si la interior, pot sa spun ca rezultatul e unul mai mult decat placut. Mi-a placut foarte mult volanul, bordul si forma scaunelor. Materialele folosite sunt unele de buna calitate aproape peste tot. Am avut si la interior senzatia de aglomerare de culori mai ales la fetele de usi, unde avem negru lucios, negru mat, argintiu si rosu, toate in aceeasi zona.

Mi-a placut foarte mult modul in care au ales sa aseze butoanele, peste tot. Atat pe bord cat si pe volan.

Am apreciat, de asemenea, prezenta a doua porturi USB in bord, din care unul doar pentru incarcare, cat si a unui incarcator QI pentru incarcare wireless. Am pus un Samsung Galaxy S10+ pe el si mi s-a parut ca se incarca destul de bine, deloc incet.

Mi-ar fi placut ca Android Auto sa se poata folosi si wireless, nu doar prin cablu USB. Sunt cativa producatori auto care au implementat treaba asta si ar fi mers mana in mana cu incarcarea.

Atat porturile USB cat si suporturile de pahare pot fi ascunse sub cate o usita, un alt aspect care-ti permite sa ai o senzatie de ordine in masina atunci cand nu folosesti respectivele zone.

Tinuta de drum, confort si motorizare

Motorizare. Motorul de 1.6 trage foarte bine, iar in combinatia cu o cutie automata cu dublu ambreiaj sunt convins ca este si mai spectaculos. Nu pare deloc un motor subdimensionat si raspunde bine la acceleratie. Face 0-100 Km/h in 7.6 secunde si trage foarte bine si dupa 100 Km/h.

Practic, motorul e cam maximul de care ai nevoie pe drumurile romanesti. Poti face depasiri rapide si in siguranta. Pe autostrada nu mai conteaza, acolo toate masinile merg la fel… daca respecta limitele.

In spate avem doua evacuari sport care se aud in permanenta. Mai mult, avem si un mod „Sport” care deschide niste clapete in tobele finale si astfel acestea produc un sunet si mai gros. Tobele sport sunt interesante, insa as fi apreciat si un mod „Silent”, care sa-ti permita ca la drum lung sa opresti aproape de tot zgomotul, mai ales ca masina e una bine antifonata. La anumite turatii, chiar si la drum lung si mers constant, zgomotul esapamentului poate deveni suparator.

Tinuta de drum. ProCeed GT este un break insa unul care arata si se conduce ca o sportiva. Sta foarte bine pe curbe chiar si la viteze mai mari dar suspensia e suficient de echilibrata: nici prea rigida, nici prea moale. O ajuta si jantele pe 18 inch.

Din spate nu pare foarte joasa, insa garda la sol minima este de 14 cm. Asa ca daca ai de mers pe un drum mai accidentat te-as sfatui sa ai mare grija cu spoilerul fata.

Cutia de viteze este destul de scurta iar computerul de bord te sfatuieste sa schimbi in turatii destul de joase. Porti merge in treapta a 6-a cu 60-70 Km/h fara nicio problema.

Schimbarea treptelor se face precis si usor.

Confort. Chiar daca e o masina sportiva, confortul e la el acasa. Patru persoane pot sta lejer in ea, pe oricare din locuri. Am stat, pe langa scaunul soferului, pe fiecare scaun. Se sta bine si in spate iar locul la genunchi e mai mult decat suficient.

Si pentru ca poate duce patru persoane intr-o excursie, portbagajul e pe masura. Este un portbagaj specific unui break si are 594 litri fara a rabata banchetele.

Consum de carburant

Producatorul specifica urmatoarele consumuri oficiale pentru motorul cu o cutie manuala: 8.4 (oras), 5.8 (extern), 6.8 (mixt). Eu am facut in jur de 220 Km cu masina, din care vreo 20-30% au fost in ciclu urban. Consumul la final s-a situat in jurul valorii de de 8.6 litri pentru 100 Km.

Tot din specificatiile Kia am vazut ca daca alergi varianta cu o cutie automata ai sanse sa obti un consum mai mic cu aproximativ 1 litru/100 Km in ciclu urban.

Masina avea doar 1200 Km, deci e posibil ca in timp consumul sa mai scada. Chiar si asa, mie nu mi se pare un consum mare pentru o masina cu un motor supra-alimentat si 204 CP.

Preturi si concluzie

Kia ProCeed GT este o masina frumoasa, rapida dar care poate fi folosita si ca automobil de familie. Are un pret de plecare de la 24700 Euro pentru varianta manuala si 26140 pentru varianta automata. Ce am testat noi costa 28800 Euro.

Daca nu va pasioneaza partea sportiva atunci trebuie sa stiti ca exista si Kia ProCeed (non GT) cu motoare de 1 litru (120 CP) si 1.4 litri (140 CP) pe benzina si 1.6 litri diesel (136 CP). Preturile pleaca de la 21800 Euro si cam tot ceea ce am scris aici referitor la tinuta de drum, confort si spatiu ramane valabil.