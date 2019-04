Revolut: Brexit-ul poate fi si amuzant

Brexit este un termen folosit pentru a descrie procesul de parasire al Uniunii Europene, inceput de Marea Britanie. In ultima vreme au tot fost stiri legate de subiect, in special despre incapacitatea politicienilor britanici de a negocia si agrea un acord de parasire complet si convenabil pentru ambele parti.

Fiind vorba de un subiect care influenteaza, sau are capacitatea de a influenta, mai multe domenii de activitate, iar Revolut este o insitutie financiara cu sediul in Londra, dar cu activitati si in alte state – membre sau nu ale UE – si ei s-au pregatit de mai multe scenarii.

Sunt clientul lor de aproape sase luni si am tot primit informari de la ei, legat de subiect. Ultima, insa, mi s-a parut interesanta si amuzanta, in acelasi timp. Ea vine in contextul in care Regatul Unit si Uniunea Europeana au agreat, intr-un final, sa amane Brexit-ul pana in octombrie. Ramane de vazut daca, pana atunci, politicul va fi capabil sa isi faca datoria…

Revenind la mesaj, acesta ma anunta ca procesul este on hold si foloseste jocuri de cuvinte, derivate din numele politicienilor implicati (Boris Johnson, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Theresa May etc).

Va las mai jos mesajul integral:

Voi ati primit acest mesaj?

Nu uitati: daca nu aveti inca un card Revolut, puteti sa primiti unul gratuit, folosind informatiile din articolul de aici. Pentru mai multe detalii, va recomand intreaga serie de articole pe acest subiect.