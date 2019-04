Cea mai ieftina Tesla Model 3 e disponibila si in Europa (Standard Range Plus)

Zilele trecute s-au intamplat cateva schimbari la Tesla: au scos varianta de 35000$ de tot, au scumpit toate masinile cu 2000$ si au pus Autopilot-ul in standard si, cel mai important, versiunea Standard Range Plus e disponibila in Europa.

Tesla Model 3 Standard Range Plus este disponibila in configuratorul oficial. Pretul cel mai mic e in Norvegia, unde nu se aplica TVA la masini electrice si unde costa aproximativ 38000 Euro. Din pacate, Norvegia nu e in UE, asa ca s-ar mai aplica niste taxe sa o aduci de acolo.

Urmatoarea tara la rand e Franta, unde masina costa 42600 Euro. Nu e un pret rau. Ma gandesc ca in 2-3 ani le putem lua cu 30.000 Euro la mana a doua. 🙂

Masinile electrice testate de noi: