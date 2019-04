Uber castiga bani si cand iese de pe piata

De-a lungul timpului, Uber nu a avut parte doar de extindere, ci si de perioade in care a trebuit sa dea inapoi. Spre exemplu, din China, Rusia si Asia de sud-est, s-a retras la un anumit moment dat. Desi miscarile respective au fost privite ca o infrangere, ultimul raport financiar publicat ne arata ca lucrurile nu stau tocmai asa.

In toate trei cazurile mentionate mai sus, in momentul exit-ului au predat o parte din logistica folosita catre compania cumparatoare si au achizitionat la schimb un pachet de actiuni de la acestea. Asta le-a permis ca detina un anume control asupra acestor piete si, nota bene!, sa le faciliteze un posibil re-entry!

Harta de mai jos ne arata raspandirea serviciilor Uber si locurile unde detine partial companii similare:

In China, au predat activele catre Didi Chuxing, in august 2016, in Rusia catre Yandex.taxi, in iulie 2017, iar in Asia de sud-est catre Grab, in martie anul trecut. Dupa cum am mentionat, toate exit-urile au presupus achizitia unui pachet de actiuni la un pret total de aproximativ 12.5 miliarde de dolari. Insa, pana acum, valoare acestora a crescut cu aproximativ 3 miliarde de dolari, lucru care atesta ca miscarea Uber a fost una vizionara si benefica.

Pietele respective, desi cu mare potential, presupuneau investitii majore la companiei americane, care nu se justificau in contextul unei concurente acerbe. In plus, pietele asiatice sunt mult mai receptive la produse locale, ceea ce ingreuna si mai mult activitatea Uber.

In martie anul acesta a urmat o miscare in sens invers – Uber a preluat Careem. Cele 3.1 miliarde de dolari investiti in achizitia companiei din sud-estul Asiei, care opereaza in 15 tari, ar urma sa fie ultima miscare in zona.

Acum 2 ani am urmarit o emisiune al lui Richard Quest (apropo, va recomand sa urmariti Quest Means Business pe CNN, daca sunteti interesati de analize economice pertinente, la nivel global) in care il avea invitat pe unul dintre directorii Careem. Acesta explica extrem de calm cum compania sa este menita sa fie un rival pe masura pentru Uber si cum piata asiatica permite o crestere organica.

