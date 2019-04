Acer a lansat Chromebook 714 si 715

Acer a prezentat in cadrul evenimentului anual [email protected] doua noi modele Chromebook: Acer Chromebook 715 si Acer Chromebook 714, concepute pentru a ajuta angajatii sa lucreze in cloud mai sigur si mai eficient. Ambele Chromebook-uri au un sasiu premium din aluminiu careofera durabilitate militara (U.S. MIL-STD 810G), precum si un cititor de amprenta integrat si certificare Citrix Ready.

In plus, noile Chromebook-uri Acer ofera celor care lucreaza in cloud unelte de crestere a productivitatii care ii vor ajuta sa lucreze mai eficient, display-uri Full HD, procesoare Intel® Core™ pana la a 8-a generatie pentru performante mobile exceptionale si pana la 12 ore durata de viata a bateriei.

Prin adaugarea unui sasiu premium durabil si a cititorului de amprenta integrat pe noile Chromebook-uri, Acer imbunatateste securitatea si fiabilitatea acestor dispozitive", a declarat James Lin,General Manager, Notebooks, IT Product Business, Acer Inc, IT Products Business at Acer. "Angajatii de toate tipurile – din corporatii, birouri medii si mici sau din mediul educational – au nevoie de dispozitive fiabile si performante, care sa le protejeze datele, sa functioneze impecabil si sa arate excelent. Noile Chromebook-uri Acer se potrivesc perfect acestei descrieri.

Ambele modele au ecrane Full HD, diferenta fiind la diagonala si anume 14 sau 15 inch exact cum o spune si denumirea. Au rame inguste, procesore i3 sau i5, dar si optiuni low cost precum Celeron sau Pentium Gold. Au conexiune Type C, microSD, Wi-Fi AC, Bluetooth 4.2.

Acer Chromebook 715 va fi disponibil cu 8GB sau 16GB DDR4 SDRAM si stocare eMMC de 32GB, 64GB sau 128GB. Noul model va fi disponibil in EMEA din luna iunie, in zonele acreditate Chrome OS, la preturi incepand de la 599 euro.

Acer Chromebook 714 va fi disponibil cu 8GB sau 16GB of DDR4 SDRAM si stocare eMMC de 32GB, 64GB sau 128GB. Acesta va fi disponibil in EMEA din luna aprilie, in zonele acreditate Chrome OS, la preturi incepand de la 499 euro.