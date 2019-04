Acer a lansat noua serie Aspire 7, 5 si 3

Acer a lansat o serie noua de notebook-uri din gama Aspire. Cele 3 modele se preteaza pe nevoile fiecarui utilizator si ofera o putere suficienta de calcul si viteza mare pentru a putea lucra eficient.

Aspire 7 ofera un procesor Intel Core i7 din ultima generatie, o placa video GTX si pana la 16GB memorie RAM. Pentru tocare ofera un SSD NVMe de 1TB si un HDD de 2TB, iar ecranul are 15.6 inch si rezolutie Full HD. Dispune de Acer TrueHarmony, Wi-Fi MU-MIMO, USB Type C si este certificat pentru Skype for Business.

Aspire 5 are ecran Full HD de 15.6 inch, procesoare Intel Core i7 cu placa video GeForce MX250 sau procesoare AMD Ryzen din a doua generatie cu placi video VEGA.

Aspire 3 este un model cu diagonala de 14 inch, 15.6 inch sau 17.3 inch cu rezolutie Full HD, procesoare Ryzen sau Intel Core, 16GB RAM, iar varianta de 17 inch include chiar si o unitate DVD.

Seria Acer Aspire 7 va fi disponibila in EMEA din luna iulie, la preturi incepand de la 999 euro. Seria Acer Aspire 5 va fi disponibila in EMEA din august, de la 499 euro. Seria Acer Aspire 3 va fi disponibila in EMEA din luna mai, la preturi incepand de la 379 euro.