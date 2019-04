Apple Display are rezolutie 6K si 31.6 inch diagonala

Cred ca mi-am gasit monitorul perfect pentru editare, asta daca m-as mai ocupa cu asa ceva. Dupa ce am testat cateva monitoare de 31 si 32 de inch mi-am dat seama ca o diagonala atat de mare este utila si daca ai o rezolutie mare. Poti face multe daca ai spatiu pe birou. Apple a venit cu o noua generatie de monitoare ce aduce acum o rezolutie foarte mare si un format larg.

La 31.6 inch ofera o diagonala de 6240 x 2880 pixeli cu iluminare mini LED, adica LED-uri foarte mici amplasate sub panoul LCD, fiind mult mai eficiente si oferind o lumina uniforma in comparatie cu benzile asezate pe marginea ecranului.

Aceste mini LED-uri sunt un pas inainte in industrie si vor evolua in viitor in ceea ce cunoastem deja sub denumirea de micro LED. Acest nou monitor va fi lansat in vara la un pret destul de mare.