Assasin’s Creed: Unity va ajuta la restaurarea Notre Dame

Stirea zilei de ieri, cred ca a saptamanii si, posibil, a anului, este incendiul care a devastat catedrala pariziana (mai multe detalii aici). Stins abia de dimineata, acesta a distrus mare parte din acest monument emblematic al Parisului si al crestinatatii. Imaginile dezastrului spun totul despre amploarea lui:

History fact: Catedrala a fost construita intre 1163 si 1345, pe locul unui fost loc sacru pagan si al unui alt lacas de cult – dedicat sfantului diacon Stefan. Este prima si, posibil, cea mai reprezentativa constructie a stilului gotic. Asta, desi schitele initiale se regaseau si elemente romanice. In perioada iacobina (1793-1794) aceasta a fost transformata Templu al Ratiunii si folosita pentru promovarea operelor iluministe. Pe 2 decembrie 1804 a gazduit incoronarea lui Napoleon I ca Imparat. Desi extrem de vizitata – 13 milioane de oameni ii trec pragul anual, adica mai mult decat au populatie 99% din orasele Frantei – este extrem de intunecata din cauza geamurilor vitrate.

Imediat dupa aflarea stirii presedintele Macron a declarat ca va superviza personal restaurarea, cat mai aproape de original, a monumentului. In plus, au fost deschise mai multe conturi pentru donatii, iar celebritati din lumea intreaga au anuntat alocarea de sume impresionante.

Daca va intrebati ce are de-a face asta cu arenait.ro, aflati ca unul din instrumentele care vor fi folosite pentru intregul proces este jocul Assasin’s Creed: Unity, celebrul titlu al Ubisoft. Caroline Miousse, cea care a fost unul dintre artistii care au recreat in joc constructia, a declarat ca marea provocare a reprezentat-o epoca pe care trebuiau sa o descrie in joc. „Nu am avut parte de o misiune usoara, pentru ca noi aveam in fata ochilor versiunea actuala a Notre Dame, iar jocul avea loc intr-o alta epoca.”

Parte din munca lor – adica randarile 3D, precum si hartile catedralei – vor fi folosite in procesul de restaurare, alaturi de scanarile efectuate de National Geographic pentru unul dintre documentarele difuzate pe canalul propriu.

Nu este prima data cand jocul respectiv ajuta in viata de zi cu zi. Unei paciente i-a fost recomandat Assasin’s Creed: Odyssey ca metoda de recuperare, dupa un atac cerebral (mai multe detalii aici). Fata este o bine-cunoscuta membra comunitatii de gaming. In plus, au fost destul de multe studii care au aratat ca elevii au invatat despre istorie din titlurile jocului.

Daca vreti sa vedeti cum arata catedrala inainte de nefericitul eveniment, va las mai jos un filmulet din joc:

Sa va vedem acum: voi jucati Assasin’s Creed?

Sursa: gamebyte.com