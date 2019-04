Inima printata 3D la Tel-Aviv

Aveam 14 ani cand, la un curs de engleza, profesoara ne-a intrebat ce parere avem despre ingineria genetica. Asta se intampla prin 1996, pe cand Hagi inca juca fotbal, nu antrena, deci e cam mult de atunci!!! Ei bine, am fost singurul care s-a ridicat si a declarat ca este total impotriva acestor proceduri.

Medical fact: Conform OMS (Organizatia Mondiala a Sanatatii), in 2018 cardiopatia ischemica si accidentele vasculare cerebrale au reprezentat maladiile care au generat cele mai multe pierderi de vieti. Primul transplant de inima a fost realizar in 1967, in Cape Town, pe cand in Romania asta s-a intamplat abia in 1999, in Bucuresti, la Spitalul Floreasca!

Fast forward si ne aflam in 2019, cand cercetatorii de la Universitatea din Tel-Aviv au reusit o premiera mondiala: primul cord creat cu ajutorul unei imprimante 3D, folosind tesut uman. Dupa cum se vede in imagini, nu este vorba de un organ in marime naturala, dar ea este copia identica a uneia normale: are vase sangvine si cate doua atrii si doua ventricule:

O astfel de inventie deschide calea unei noi etape in chirurgie – una in care nu mai exista riscuri cu privire la respingerea organului transplantat. Desi are marimea unei cirese (apropo, aceasta este si dimensiunea inimii de iepure), cercetatorii au declarat ca sunt convinsi ca in 10 ani vor fi astfel de imprimante in toate spitalele mari din lume.

Cat de departe credeti voi ca suntem de momentul cand astfel de transplanturi vor fi ceva cotidian? Personal consider cei 10 ani mentionati de israelieni mi se par cam putini…

Sursa: cnn