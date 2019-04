Google isi deschide magazin fizic

UPDATE: Pana la urma, Big G a renuntat la idee. Nu este prima oara cand anuleaza o astfel de miscare. Vom vedea pe viitor daca planurile se vor materializa. Multumesc userului The Gadgetist pentru update.

STIREA INITIALA: Despre Google stim deja ca are in portofoliu o multitudine de produse, insa niciunul vandut intr-un magazin clasic. Are, in schimb, cateva puncte de vanzare in mai multe centre comerciale, in majoritatea lor plasate in SUA.

Toate acestea urmeaza sa se schimbe, insa, din 2019! Este posibil ca succesul vanzarilor gamei Pixel sa ii fi impulsionat. In ultimul trimestru al anului trecut, compania din Mountain View s-a plasat pe locul 3 ca numar de unitati livrate, in SUA:

Din moment ce piata vest-europeana este si ea bine plasata in acest top, ma astept sa urmeze un magazin asemanator, in viitorul apropiat, si prin Londra, Paris sau Berlin!

Sa revenim la stirea initiala – Google este in discutii avansate sa preia un spatiu comercial de aproximativ 1300 metri patrati, langa sediul lor din Chicago. Ramane de vazut daca vor face miscarea o data cu lansarea viitorilor Pixeli…

Pana sa ajunga si pe la noi cu magazine fizice, ar fi bine sa avem parte de o extindere a PlayStore, cel putin, in Romania. Voi ce parere aveti?

