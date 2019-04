Microsoft a dezvăluit o nouă variantă de Xbox One S fără unitate optică

Iată că zvonurile au fost adevărate. Microsoft tocmai a dezvăluit Xbox One S-ul fără unitate optică. Se numește Xbox One S All-Digital Edition, are un preț cu 50 dolari mai mic decât varianta obișnuită și este deja la precomandă. Consola va fi disponibilă începând cu data de 7 mai în magazinul online Xbox și la diverși retaileri, însă nu știm dacă va ajunge și la noi în țară. Microsoft nu are prezență oficială în România pe zona de consumer hardware.



Xbox One S All-Digital Edition are 1 TB spațiu de stocare, trei jocuri preinstalate (Sea of Thieves, Forza Horizon 3 și Minecraft) și vine cu trei luni de Xbox Game Pass, un serviciu prin care se oferă acces la un catalog cu peste 100 de jocuri. În plus, poate reda video de pe Netflix și Amazon Prime Video la rezoluții de până la 4K cu HDR.

Vestea cea mai bună: Microsoft intenționează ca One S-ul fără unitate optică să aibă tot timpul un preț mai mic decât modelul obișnuit. Problema e că nu știu cât de atractivă va fi această variantă pentru gamerii de console. Diferența de 50 dolari nici nu acoperă costul unui joc AAA, iar cei ce obișnuiesc să schimbe sau să vândă mai departe jocurile în format fizic probabil că nu vor cumpăra în veci o consolă fără unitate optică.

