OnePlus intra in top 5 in SUA

Zilele trecute va povesteam, in articolul meu, de ce producatorii chinezi nu au nevoie de expunere internationala pentru a putea ajunge din urma firmele mari, de traditie. Cu toate acestea, Huawei (nu uauei, Alex, bine?!?), OPPO, OnePlus si Xiaomi si-au incercat deja norocul in America si Europa.

Piata nord-americana este cea mai dificila, din mai multe motive. Primul ar fi dat de acea mandrie locala, care face clientii sa se uite mai intai la produsele locale. Poate nu mai tineti minte, dar va reimprospatez eu memoria, Motorola avea pe spatele telefoanelor (atentie, nu pe cutie, ci pe telefon, efectiv!) tiparit un astfel de mesaj, pentru Moto X:

Al doilea motiv este campania lui Donald Trump, presedintele SUA, cu care a si castigat mare parte din electorat: Let’s Make America Great Again! Presiunea politica a facut ca multe companii sa mute cat mai multe din activitatile de productie dinspre Asia (in mare parte), catre casa. Altii au preferat sa caute furnizori americani, in locul celor asiatici. Credeati ca acuzatiile de spionaj aduse Huawei, si intreg scandalul mediatic, este doar o intamplare?

Al treile motiv este lipsa unei reclame bune a produselor chinezesti peste ocean. Americanii inca mai asociaza Made in China cu ceva slab calitativ. Asta desi folosesc, majoritar, iPhone-uri ansamblate tocmai acolo!

In acest context aflam ca in ultimul trimestru din 2018, OnePlus a ajuns pe locul cinci in topul vanzarilor de telefoane premium:

In urma cu ceva vreme, conducerea Xiaomi a declarat ca brandul se va axa pe comercializarea de produse premium, cele low-entry (posibil si mid) sa fie extrenalizate catre nou creatul branch Redmi. Pe aceeasi linie, OnePlus s-a departat de linia initiala, cand vindea telefoane ieftine, dar excelente ca specificatii si comportament, preferand sa scumpeasca tot mai mult terminalele. Acum intelegeti de ce?

