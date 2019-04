Review Minix Z83-4 Plus – mini PC accesibil, ideal pentru office, multimedia și web browsing

Sistemele Ultra-Small Form Factor, sau mini PC-urile, așa cum sunt numite de obicei, au devenit destul de populare în ultima perioadă. Sunt preferate de utilizatorii ce nu au nevoie de o configurație hardware de ultimă generație și care folosesc calculatorul pentru aplicații simple, cum ar fi navigarea pe internet și editarea de documente. În general, acestea nu au componente cu răcire activă, așadar sunt bune și ca HTPC-uri și home servere. Totodată, au un consum redus de energie, nu trebuie curățate de praf și sunt perfect stabile chiar și într-un regim de funcționare continuu.

Minix este unul dintre cei mai mai producători de astfel de dispozitive și recent a venit pe piață cu un nou model din gama NEO Z83-4. Se numește NEO Z83-4 Plus și aduce o configurație aproape identică cu cea a predecesorului său, NEO Z83-4 Pro. Sistemul are același procesor Intel Atom Z5-X8350 cu patru nuclee (1.44 Ghz/1.92 Ghz turbo) și tot 4 GB de memorie RAM, principala diferență fiind memoria internă, care acum este de 64 GB în loc de 32 GB. În plus, vine cu Windows 10 Pro preinstalat și licențiat și are în pachet un adaptor VESA destinat montării în spatele monitorului. Cât despre conectivitate și conectică, primim wireless b/g/n/ac dual band, un port HDMI, un port miniDP, trei porturi USB 2.0, un port USB 3.0, un combo combo jack, un slot pentru card microSD și Gigabit LAN.

Minix NEO Z83-4 Plus poate fi achiziționat de pe Aliexpress și Geekbuying la un preț de aproximativ 230 dolari, fără TVA.

Specificații Minix Z83-4 Plus:

Procesor Intel Atom X5-Z8350 cu arhitectură Cherry Trail – 1.44 Ghz base block/până la 1.92 Ghz în turbo Memorie RAM 4 GB DDR3L 1600 Mhz Placă grafică Integrată, Intel Gen 8 HD Graphics Stocare 64 GB eMMC 5.1, slot pentru card microSD Conectivitate Wi-Fi dual band b/g/n/ac, Gigabit LAN și Bluetooth 4.2 Conectică 1 x HDMI 1.4 (până la 4K la 30 Hz), 1 miniDP (până la 4K la 60 Hz), 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 și 1 x combo jack Alimentare DC 12V/3A Dimensiuni 12 x 12.5 x 2.5 cm Sistem de operare Windows 10 Pro x64

Ambalaj, accesorii și construcție

Pe partea frontală a cutiei găsim menționate dotările cheie, iar pe spate specificațiile complete, împreună cu certificările și datele de identificare.

În materie de accesorii primim un alimentator, prevăzut cu adaptoare pentru diferite tipuri de prize, o antenă externă pentru Wi-Fi, un cablu HDMI, un adaptor VESA pentru montarea sistemului în spatele monitorului și un manual de instrucțiuni în limba engleză.

Despre design nu sunt foarte multe de spus, dispozitivul arâtând exact la fel ca modelul anterior, Minix Z83-4 Pro.

Se prezintă sub forma unei cutiuțe cu aspect simplu ce măsoară doar 12 cm lățime și 2.5 cm grosime. Este foarte compact chiar și pentru standardul Ultra-Small Form Factor.

Construcția este realizată dintr-un policarbonat negru cu finisaj mat și cântărește aproximativ 350 grame. Deși arată plăcut, prinde foarte ușor urme de amprente și scame.

Partea frontală găzduiește butonul de power, cititorul de carduri microSD și cele patru porturi USB (3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0).

Pe latura dreaptă avem combo jack-ul, porturile miniDP, HDMI 1.4, Gigabit LAN și jack-ul de alimentare. Referitor la ieșirile video, trebuie să aveți în vedere faptul că SoC Intel X5-Z8350 nu are suport pentru rezoluții mai mari de Full HD, așadar, indiferent de ieșirea pe care o utilizați, la 4K refresh rate-ul va fi limitat la 30 Hz. Nu cunosc să existe vreo modalitate de a trece peste această limitare.

Pe latura din spate găsim conectorul pentru antena Wi-Fi și Kensington lock-ul.

Pentru un plus de aderență, pe spatele unității sunt prezente patru piciorușe cauciucate. Tot aici găsim o etichetă cu logo-ul Windows 10, certificările și o serie de elemente de identificare.

Cu ajutorul mount-ului VESA inclus în pachet, mini PC-ul poate fi montat în spatele monitorului sau televizorului. Primiți toate șuruburile necesare, așadar nu sunt necesare alte achiziții. Sistemul de prindere este relativ simplu: cadrul se fixează de televizor prin șuruburi, iar mini PC-ul este susținut printr-un set de patru clipsuri.

Metodologie de testare și performanțe

La capitolul teste sintetice, mini PC-ul a trecut prin PCMark, 3DMark, PassMark PerformanceTest 9.0, Prime95 și CrystalDiskMark. Toate benchmark-urile au fost rulate pe profilul de alimentare de performanță înaltă la o temperatură ambientală de ~21 °C. Bineînțeles, sistemul a fost evaluat și în scenarii de utilizare obișnuite, preponderent în web browsing și multimedia, unde s-a comportat destul de bine. L-am testat pe un monitor 1080p prin HDMI, iar ca mediu de stocare extern am utilizat un SSD Apacer ASMini de 240 GB.

Cu excepția unității de stocare interne, care a făcut trecerea de la 32 GB la 64 GB, NEO Z83-4 Plus are același hardware ca NEO Z83-4 Pro. Procesorul, un Intel Atom X5-Z8350 Cherry Trail, are patru nuclee și urcă în turbo până la 2 Ghz. Bineînțeles, acest lucru se aplică doar pentru un nucleu. Având un sistem de răcire fanless, Minix a considerat că TDP-ul de 2 wați trebuie respectat cu strictețe, așa că în load procesorul stă la maxim 1.67 Ghz pe toate nucleele.

Sistemul are 4 GB memorie RAM DDR3L la 1600 Mhz în single channel. Die-urile sunt lipite direct pe placa de bază, deci nu există posibilitate de upgrade. Din acești 4 GB, procesorului grafic Intel HD Graphics Gen 8-LP i se alocă între 128 – 1024 MB, în funcție de opțiunea selectată în BIOS. Placa video integrată este tactată la 460 Mhz și are suport pentru DirectX 12, însă aceste detalii sunt oarecum irelevante având în vedere resursele limitate pentru procesare grafică 3D. Te vei convinge de acest lucru de îndată ce vei vedea rezultatele din 3DMark.

Deși este mai încăpătoare decât pe modelele anterioare din gama Minix NEO Z83-4, memoria internă eMMC 5.1 are în continuare rate de transfer destul de mici, chiar și în comparație cu un SSD SATA entry-level. În CrystalDiskMark, la operațiuni secvențiale, aceasta obține doar 152.9 MB/s la citire și 104 MB/s la scriere, în timp ce la operațiuni de citire random de 4KB (queue depth 8/4 threads) obține doar 27.68 MB/s la citire și 29.29 MB/s la scriere. Aceste limitări se simt însă doar atunci când sunt realizate transferuri de date sau instalări de aplicații. În rest, sistemul bootează repede și încarcă prompt aplicațiile.

Pe un SSD extern conectat prin USB 3.0 rezultatele sunt mult mai bune: peste 400 MB/s la citire și 300 MB/s la scriere în cazul operațiunilor secvențiale. Apropo, sistemul permite bootarea de pe medii de stocare externe, așadar, dacă nu ești mulțumit de spațiul sau de viteza memoriei interne, poți muta foarte ușor sistemul de operare pe un SSD extern. Key-ul de activare pentru Windows 10 Pro este stocat în SLIC (BIOS) și nu trebuie să instalezi niciun driver. Referitor la portul USB 3.0, mai trebuie să știi că duce fără probleme și un HDD extern. Pe unele sisteme USFF de la brand-uri mai puțin cunoscute mi se întâmpla uneori ca HDD-ul să se deconecteze la transferul de date, însă pe NEO Z83-4 Plus nu sunt probleme.

În ceea ce privește temperaturile, Minix NEO Z83-4 Plus se descurcă foarte bine având în vedere că nu dispune de un sistem de răcire activ. După o oră în idle, procesorul are o temperatură de doar 41 °C, cu doar 20 °C peste temperatura ambientală.

După 30 minute de full load cu Prime95 blend, temperatura procesorului urcă până la un maxim de doar 53 °C. Totodată, procesorul nu intră în thermal throttling și se menține constant la frecvența de 1679 Mhz. Asta înseamnă că îl poți pune la treabă ore în șir, în orice tip de aplicație, fără ca performanța să aibă de suferit.

Sistemul are Windows 10 Pro preinstalat, iar la prima pornire te întâmpină printr-un ghid de configurare, unde îți setezi contul Microsoft, preferințele de securitate și intimitate și conexiunea la rețea. Durează cam 5 minute, iar la finalizarea procesului, din cei 57 GB, cât are memoria internă, rămâi cam cu 45.8 GB. Poți instala Microsoft Office și multe alte aplicații de productivitate și tot îți rămâne spațiu liber. Sistemul de operare este licențiat, fiind așadar eligibil pentru actualizări. Cum nu mai există problema cu spațiul de stocare, poți instala fără probleme chiar și update-uri majore de Windows 10. Partea proastă e că durează destul de mult, dar măcar nu mai trebuie să instalezi pe curat sistemul de operare.

Mini PC-ul livrează o experiență de utilizare relativ fluidă la nivelul sistemului de operare și poate face față cu brio activităților simple. Navigarea pe internet, prin Chrome sau Microsoft Edge, decurge fără cusur, iar prelucrarea de date în Word și Excel se realizează rapid, fără blocaje sau întârzieri. În Chrome poți deschide fără probleme până la 10 tab-uri, iar feed-ul de pe Facebook sau Twitter se încarcă în maxim 4-5 secunde. Repejor se încarcă și YouTube-ul, site-urile de știri și cele de video streaming, ca de exemplu Netflix și HBO Go. Nu te aștepta însă să rulezi Photoshop, Premiere sau alte aplicații complexe. Procesorul și memoria RAM de abia dacă vor permite deschiderea unor astfel de aplicații.

Pentru ca accelerarea video să funcționeze cum trebuie în browser va trebui să folosești Microsoft Edge. La redarea unui videoclip 1080p/1440p de pe YouTube în Chrome procesorul stă permanent la 100% și sunt prezente frame drop-uri ocazionale. În Edge în schimb un videoclip la rezoluție 1080p cu 30 sau 60 cadre pe secundă de pe YouTube ține procesorul la maxim 40% și nu apar dropped frames.

Un flux video 1440p la 30 de cadre pe secundă urcă nivelul de utilizare al procesorului până la 100%, însă redarea este fluidă și rareori apar frame drop-uri. Redarea de video 4K de pe YouTube este însă imposibilă, indiferent de browser – agață foarte des, iar sunetul este distorsionat.

Celelalte platforme de video streaming testate, HBO Go și Netflix, s-au comportat într-o manieră similară pe NEO Z83-4 Plus, cu mențiunea că Netflix este limitat la rezoluție 720p în browser. Cel mai bine funcționează pe aplicațiile din Microsoft Store, însă nu vă așteptați să vedeți Netflix în 4K – sistemul nu are suport pentru HDCP 2.2.

În cazul redării de conținut video stocat local lucrurile sunt un pic mai complicate. Platforma Intel Cherry Trail are accelerare hardware pentru formatele H.263, H.264, H.265 (HEVC), MPEG4, VP8, VP9, MVC, MPEG2 și VC1. În majoritatea cazurilor, decodarea funcționează cum trebuie, fără frame skips, blocaje sau alte neplăceri, însă pot exista situații în care fluxul video nu este decodat cum trebuie și/sau canalele audio sunt distorsionate. Cu toate acestea, formatele cele mai răspândite sunt redate perfect în Kodi, VLC Media Player și în mai toate aplicațiile cu suport pentru decodare hardware. De exemplu, un film Blu-Ray 1080p cu bitrate de 14 Mbps rulează fără probleme, utilizarea procesorului urcând până la maxim 20%. Și videoclipurile 4K H.264 sunt redate perfect, cu condiția ca bitrate-ul să nu fie unul foarte mare. Totuși, trebuie să ai în vedere faptul că nu există suport pentru pass-through TrueHD sau DTS HD, prin urmare dacă ai un sistem audio conectat la receiver o să primești sunet downsampled. O altă problemă e cu fișierele video HDR, unde, de cele mai multe ori, apar blocaje foarte dese și macroblock-uri.

Mini PC-ul poate funcționa și ca Steam Link, rulând fără nici cea mai mică problemă jocurile transmise în flux de pe un sistem de gaming. Accelerarea hardware funcționează cum trebuie, nu apar sacadări sau întârzieri nici măcar pe cel mai înalt preset de calitate, iar procesorul atinge un nivel de utilizare de maxim 15%. Ține cont însă că Steam Link funcționează în condiții optime doar dacă sistemul este conectat la rețea prin fir. În funcție de amplasare și de router, latențele prin Wi-Fi pot varia simțitor și e posibil să ai chiar și pierderi de cadre.

În PCMark 10 Minix NEO Z83-4 Plus obține 891 puncte. Acest scor reprezintă o medie a rezultatelor obținute în diverse activități uzuale și poate fi folosit în scopuri comparative. Scorul este cam cu 5% mai slab decât cel pe care l-am obținut pe NEO Z83-4 Pro. Vinovat de acest lucru ar putea fi procesorul grafic integrat care este tactat la o frecvență cu 40 Mhz mai mică.

În 3DMark nu avea sens să rulez Fire Strike sau Skydiver, așa că m-am rezumat în a include doar rezultatul din Cloud Gate. Aici, NEO Z83-4 Plus primește doar 1794 puncte. Nu este genul de hardware pe care să joci ultimele apariții și nu duce nici măcar titluri esport, cum ar fi DOTA 2 sau CS:GO, însă cred că poți rula unele jocuri de acum 10-15 ani. Am încercat Half-Life și Age of Empires II HD și nu au fost probleme – 60 fps aproape constant la rezoluție 1080p.

Passmark PerformanceTest 9.0, un alt benchmark de evaluare a performanțelor generale, arată un scor de 726.2 puncte, principalele limitări fiind evidențiate în secțiunile 2D și 3D Graphics.

Pentru testarea adaptoarelor de rețea am folosit tot PerformanceTest 9.0. În loc să utilizez Speedtest.net sau alte servicii care operează prin internet și care pot arată rezultate imprecise, am ales să măsor ratele de transfer cu utilitarul Passmark Network Benchmark, între mini PC și un alt sistem din rețea configurat ca server.

Prin fir am obținut viteze de până la 949 Mbps, foarte apropiate de limita standardului Gigabit. Nimic de reproșat aici.

Conectivitatea Wi-Fi este asigurată de un adaptor de rețea Broadcom BCM4345 dual band ce poate atinge viteze de până la 433 Mbps. Printr-un access point de 2.4 Ghz situat la doi metri distanță, placa de rețea stabilește link la 65.5 Mbps, însă media vitezelor de transfer este de maxim 42 Mbps. Nu e nemaipomenit, însă e suficient pentru web browsing și video streaming. Prin 5 Ghz avem link la 433 Mbps, însă ratele de transfer nu trec de 76 Mbps. Cu toate că are o antenă externă, adaptorul Wi-Fi a lui NEO Z83-4 Plus nu excelează nici în ceea ce privește nivelul semnalului. Pe rețele de 5 Ghz Wi-Fi-ul devine inutilizabil la distanțe mai mari de 5-6 metri, iar pe 2.4 Ghz vitezele scad vertiginos la distanțe mai mari de 8-9 metri, în unele cazuri ajungând sub 10 Mbps. Pe 2.4 Ghz însă conexiunea este perfect stabilă și nu apar pierderi de pachete. Totuși, vitezele sunt destul de slabe pentru descărcarea unui volum mare de date, așadar cea mai bună soluție e conectarea la rețea prin fir.

BIOS-ul poate opera doar în mod UEFI. Acest lucru nu reprezintă o problemă dacă folosești Windows, însă pe Linux e mai complicat. Unele distribuții, cum sunt majoritatea celor bazate pe Ubuntu, bootează fără probleme, în timp ce altele refuză să pornească prin UEFI. Eu am testat Ubuntu rulat direct de pe un SSD extern și a funcționat perfect, însă Fedora și Tails nu au pornit. Printre altele, BIOS-ul ne pune la dispoziție opțiunile de WOL (wake on LAN), restore on power loss și RTC wake-up (pornire automată la o oră prestabilită). Pentru combo jack-ul audio avem opțiunea de a comuta între standardele Apple sau Nokia/Samsung. De asemenea, se poate opta pentru dezactivarea memoriei eMMC 5.1 interne și activarea bootării sistemului de operare de pe un mediu de stocare extern conectat prin USB.

Concluzie

Minix NEO Z83-4 Plus livrează performanțe decente în utilizarea de zi cu zi și poate fi o soluție numai bună pentru cineva care nu simte nevoia unei configurații puternice. Se descurcă binișor în web browsing, procesare de documente în Office și multimedia. Are răcire fanless, însă, în ciuda acestui lucru, nu intră în throttling și este perfect stabil chiar și după zile întregi de funcționare. În plus, are bracket VESA inclus în pachet și poate fi montat foarte ușor în spatele monitorului, iar licența de Windows 10 Pro îl face potrivit chiar și pentru utilizare comercială. Singurele inconveniente sunt performanețele adaptorului Wi-Fi, output-ul video, limitat la 30 Hz în cazul rezoluțiilor mai mari de 1080p, și memoria RAM care nu poate fi upgradată.

Îl găsiți pe Aliexpress și Geekbuying la un preț de aproximativ 230 dolari, fără TVA.