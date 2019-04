Assassin’s Creed Unity este gratuit si il poti descarca pana pe 25 aprilie

Dezastrul din Paris a intristat o gramada de lume. O cladire cu o istorie de 900 de ani aproape a fost distrusa din cauza unui incendiu. Ieri aflam ca Notre Dame poate fi refacuta cu ajutorul jocului Assassin’s Creed Unity, iar acum aflam ca jocul este gratuit pentru toata lumea.

De ce? Pentru ca Ubisoft vrea ca noi toti sa vedem cum arata celebra catedrala Notre Dame, iar actiunea jocului se desfasoara in Franta, iar unele misiuni au loc chiar in catedrala. Asa ca daca vreti sa vedeti cum arata exact, in cazul in care nu ati fost acolo in realitate, puteti sa o vizitati intr-un joc.

Eu deja il descarc pentru ca nu am avut ocazia sa-l joc. Puteti si voi sa descarcati jocul de AICI. Multumim Ubisoft! 🙂