Nikola NZT este un vehicul de teren full electric

Nikola Motor Company este o companie americana fondata in 2014 si acestia doresc inlocuirea camioanelor si a autoutilitarelor in general cu vehicule hibride sau integral electrice. Desi momentan nu au lansat nici un produs, conform paginii lor de Wikipedia, in 2020 vor trebui sa furnizeze 800 de camioane cu motoare hibride pentru Ansheuer-Busch.

Nikola nu a uitat nici de pasionatii off-road si astfel are disponibil la precomanda/rezervare, un vehicul de teren UVT (utility vehicle sau utility task vehicle) integral electric, cu cateva caracteristici interesante. Productia pentru Nikola NZT va incepe in 2021, iar pretul de pornire va fi de 80.000$.

Va avea 4 motoare electrice independente pentru fiecare roata, o autonomie de 150mile, 590 de cai putere, 4 secunde de la 0 la 100km/h si un cuplu de 775lbs. Desi pana acum vorbeam de certificat de protectie impotriva apei si a prafului doar in cazul telefoanelor mobile (eu cel putin), NZT va beneficia de protectie de tip IP67+. O puteti admira in galeria de mai jos.

Strict personal, sunt pasionat de off-road si plimbari pe drumuri forestiere cu masini de teren, de aceea si detin un Suzuki Samurai din 1988. Cand ma uit la acest UVT, eu nu vad o masina de teren: are o garda la sol mica iar distanta dintre punti este destul de mare. Va fi un vehicul adresat celor entry-level care vor sa conduca pe un drum de tara si nu sa se aventureze. Tot ce este mecanic se poate repara/inlocui daca detii sculele si cunostintele necesare, o masina electrica in schimb in momentul in care apa ajunge la un senzor sau ceva se strica si bordul se transforma intr-un brad de Craciun nu ai ce sa-i faci, doar sa chemi platforma.

Nu trebuie sa ma credeti pe cuvant, cel mai bine o spune Gunther, neamtul care a vazut aproape toata lumea din spatele volanului unui G-class (botezat Otto):

Otto is nothing but nuts and bolts that means I can unscrew the nuts and pull out bolts to repair anything that comes up myself,” he said in 2013. “In any modern car you cannot touch the brakes because it’s all electronically controlled.