Google Contacts va oferi suport pentru numere de urgenta

Mai tineti minte cand salvam toata agenda telefonica pe cartela SIM? Si, pentru ca aveam disponibile doar vreo 200 de intrari si un numar maxim de caractere pentru fiecare contact, trebuia sa improvizam. Primul lucru pe care il faceam eu, era sa sterg numerele de contact de la serviciile de urgenta – salvare, politie, pompieri etc. Pentru cei mai tineri dintre voi, poate parea ciudat, dar, da, aveam numere diferite pentru fiecare dintre ele, nu exista Serviciul Unic de Urgenta 112!

De cand am telefon cu Android, adica din 2012, am scapat de aceasta grija. Google Contacts este exact ce am nevoie – mai ales de cand testez si telefoane. Indiferent de smartphone-ul folosit, introduc cartela in el et voila!

Big G pregateste o noua functionalitate la aceasta aplicatie – includerea numerelor de urgenta direct in aplicatie! Daca nu vi se pare mare lucru, aflati ca mai este si o smecherie in spate: pe baza semnalului GPS sau de telefonie mobila, Google Contacts va recunoaste tara in care esti si iti va oferi doar numerele de acolo! Adica, daca plec cu masina din Timisoara in Split, in vacanta, indiferenta ca sunt la noi, sau traversez Serbia, Ungaria sau Muntenegru ca sa ajung in Croatia, voi avea parte in telefonul propriu de numarul de urgenta dedicat locatiei unde sunt.

Ce parere aveti despre functionalitate?

Sursa: xda-developers