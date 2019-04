Prima luna gratis la Netflix poate fi contra-cost

V-am povestit luna trecuta cum mi-am facut cont pe Netflix si asta m-a convins sa renunt la HBO. Ei bine, mai este o parte a povestii, pe care abia azi pot sa v-o dezvalui. Si anume, cum prima luna gratis nu este intotdeauna gratis.

Cum iti faci cont pe Netflix

Pai, extrem de usor – intri la ei pe site, sau in aplicatia de smartphone, iti alegi tipul de abonament (eu am optat pentru cel mai scump, pentru ca suntem patru utilizatori care il folosim) si introduci metoda de plata.

Prima luna gratis se activeaza in momentul in care sistemul detecteaza ca nu ai mai avut cont la ei, anterior. La mine era simplu: niciodata nu am avut cont deschis la ei, de pe niciuna din cele trei adrese de e-mail pe care le folosesc!

Pana aici, totul fain, cum zicem noi in Banat! Si mai corespunde cu ceea ce stiam eu despre serviciile lor si cu ceea ce ati intalnit, cu siguranta, 99% dintre voi, in interactiunea cu ei.

The twist

Pentru ca am inregistrat Revolut ca metoda de plata (apropo, puteti cere un card gratis de la ei, folosind invitatia din articolul acesta), imediat dupa ce am finalizat inregistrarea, am primit o notificare pe telefon, cum ca 11.99 euro au fost retrasi din contul meu. Initial, am crezut ca este o suma retinuta in avans, pentru cazul in care renunti fara motiv la serviciile lor. Fiind duminica, nu am dat mare importanta, mai ales ca incepuse sa ma prins serialul lor – Lost in Space si am pierdut notiunea timpului. Insa luni, la birou, am aflat ca nimeni dintre ceilalti colegi de-ai mei nu intalinise probleme similare. Asa ca, am contactat serviciul de suport al Netflix. Din fericire, mi-a trecut prin cap sa solicit transmiterea pe e-mail a discutiei cu operatorul lor, pe care o regasiti mai jos:

Pe scurt, se pare ca au detectat ca am mai avut cont/conturi la ei si mi-au refuzat gratuitatea. Asta, desi nu au putut sa imi spuna ce cont sau de pe ce e-mail a fost deschis. In plus, am fost extrem de sincer cu ei si le-am mentionat ca de pe IP-ul meu, cumnata a folosit contul ei de Netflix, prin vara lui 2017. Insa, spunea Mary Jean, cea cu care ma conversam eu, asta nu are nimic de-a face cu reteaua folosita, ci cu gadgetul de pe care am facut contul. Cum am folosit OnePlus 6 personal, care este la mine din vara lui 2017, totul parea ciudat…

Reclamatia

Am facut pana la urma o reclamatie la ANPC (Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului), pentru ca nu mi s-a parut in regula raspunsul lor. Nu era deloc vorba despre cei 12 euro cheltuiti pe un serviciu pe care oricum aveam de gand sa il contractez, dar principiile mele nu sunt asa de flexibile 🙂 Cei de la ANPC au raspuns oarecum prompt, dar au declinat orice responsabilitate si mi-au trimis plangerea catre ECC Romania (Centrul European al Consumatorilor) care m-au contactat, prin e-mail, de trei ori, adica la fiecare doua saptamani! Prima data m-au informat despre preluarea in lucru a petitiei, apoi mi-au solicitat documentele justificative (mesajul de activare de la Netflix si dovada platii). A treia comunicare de la ei a fost confirmarea acceptarii reclamatiei si trimiterea ei catre ECC Olanda (asta pentru ca acolo are sediul Netflix Europa). Ieri am primit si ultimul mesaj de la ei, prin care ma anuntau ca nu exista argumente legale pentru ca ei sa se implice in solutionarea cazului si asta va duce la inchiderea lui:

Am cautat pe site-ul Netflix si referinta cu privire la acea luna gratuita, si nu am gasit explicatii concrete despre cum se acorda, cand se refuza, etc. Pana la urma, am acceptat solutia lor si nu am mers mai departe.

In loc de concluzie

Posibil sa fiu doar eu in aceasta situatie, dar m-am decis sa scriu articolul de fata pentru a va informa si pe voi. Exista posibilitatea ca un alt cititor de-al nostru sa fi avut vreun prieten sau vecin care s-a conectat pe Netflix de pe reteaua sau televizorul ei/lui si poate reuseste sa evite sa plateasca si luna care i s-ar cuveni a fi gratuita! Am evitat sa scriu despre asta mai devreme, pana nu am primit si un raspuns oficial, de la autoritati.

PS: Chapeau-bas autoritatilor de la ECC Romania! Felul in care au reactionat a fost extrem de politicos si eficient. E drept ca au fost doar intermediari, dar experienta proprie imi spune ca functionarii statului (sau cei asimilati lor) tind sa fie, ei bine, prea putin aplecati spre rezolvarea problemelor si prea putin interesati sa lase si o impresie buna! Daca vreun angajat de-al lor citeste acest comentariu, sa le transmita si colegilor urarile de bine!