Review Huawei P30 Pro – un spion in buzunarul tau

Cand seria P a luat nastere nu prea a stiut nimeni ca lucrurile vor evolua in aceasta directie, a fotografiei. Desi Huawei este o companie chinezeasca sustinuta de guvern si a iesit in evidenta prin telefoanele inspirate de la Apple si Samsung, in 2019 telefoanele lor de top se pot diferentia destul de usor. Este un lucru bun. In prezent, seria P are propria ei personalitate si mizeaza pe un singur lucru: fotografia. P30 Pro este in acest moment telefonul cu cea mai buna camera foto polivalenta. Si pot sa inchei tot review-ul acum. Dar sa va explic cum functioneaza si de ce nu ti-l recomand daca nu ai rabdare.

Telefonul ne-a fost oferit in test prin programul Orange Smartphone Tester.

Specificatii

Ecran: 6.47 inch

Rezolutie: 1080 x 2340

Panou: OLED cu HDR10 si DCI-P3

Procesor: Kirin 980

RAM: 8GB

Stocare: 128/256/512GB

Camere foto: 40 MP, f/1.6, 27mm (wide), 1/1.7″, PDAF, OIS, 20 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/2.7″, PDAF, Periscope 8 MP, f/3.4, 25mm (telephoto), 1/4″, 5x optical zoom, OIS, PDAF TOF 3D camera

Bluetooth 5.0 cu A2DP, aptX HD

Wi-Fi ac, dual band

Port USB 3.1 Type C 1.0

Baterie: 4200mAh cu incarcare rapida de 40W si wireless de 15W

Design

P30 Pro arata diferit fata de concurenta si il deosebesti fara probleme. Daca acum 3-4 ani puteai sa faci o confuzie intre telefoanele lor si cele de la Apple sau Samsung, ma bucur sa vad ca lucrurile au evoluat. Si-au facut relama negativa, dar tot reclama este si uite cat de departe au ajuns.

Telefonul acesta se simte din pacate ca un Samsung atunci cand il utilizezi. Arata a Huawei dar se simte ca un Samsung S10 pentru ca are acelasi ecran curbat pe margini si aceeasi sticla foarte alunecoasa. Credeti-ma pe cuvant ca mi-as fi dorit sa am o husa la el pentru ca in fiecare zi am trait cu senzatia ca il voi putea scapa. Si chiar l-am scapat, iar rezultatul nu a fost unul prea bun. Poate va spun intr-un articol separat.

Despre culori nu are rost sa zic eu mare lucru. Va alegeti culoarea care va place. Eu l-am primit pe negru si este destul de sobru, dar elegant in felul lui. A atras priviri pe unde am fost si toti m-au intrebat daca este noul Huawei.

Butoanele sunt toate pe dreapta, insa le-am confundat intre ele. Cele de volum sunt o bara, iar butonul de power mi se pare prea mic si in afara de o culoare care il face sa iasa in evidenta, acesta nu are nici o striatie ca sa pot face deosebirea orbeste intre ele. Si de multe ori apasam pe volum down in loc de power si invers.

Sus are un senzor infrarosu si desi eu nu ii vad utilitatea, toti ceilalti producatori au renuntat la el, sunt persoane care mi-au confirmat ca-l folosesc. Deci bine ca exista.

Pe buza de jos este slotul de SIM si difuzorul. P30 Pro nu mai are un difuzor pentru convorbiri, pur si simplu atunci cand il duci la ureche o sa ramai putin blocat pentru ca o sa te intrebi unde este difuzorul.

Telefonul te avertizeaza inca de la primul apel ca nu mai exista un difuzor si iti arat unde sa pui urechea. Se aude neasteptat de clar. Imi place aceasta idee si vreau sa o vad adoptata la scara larga. Nu am gasit nici o problema si pe speaker se aude la fel de bine ca un orice alt telefon.

Deci nici o problema cu aceasta tehnologie noua. Chiar o recomand.

Senzorul de amprenta este acum integrat in display si este un senzor old school daca imi permiteti aceasta exprimare. Nu este unul modern ultrasonic cum avem pe S10 ci unul optic si ma asteptam sa mearga chiar mai prost. V-am spus ca nu am fost multumit de acel senzor. Insa implementarea Huawei este foarte buna si rata de succes este de 95%.

Este mai lent decat un senzor normal, dar functioneaza de fiecare data si nici nu pot sa va spun exact de cate ori a dat eroare pentru ca s-a intamplat de prea putine ori ca sa conteze. Este un senzor foarte bun, precis, dar un pic lent. Il prefer pe acesta decat pe cel de pe S10.

Ecran

Este un OLED curbat pe margine cu rezolutie 1080 x 2340 pixeli, 6.47 inch diagonala si un SBR de 88.6%. Are HDR10 si DCI-P3 si sincer sa fiu nu am intalnit probleme cu el. Stiu foarte bine ce probleme a avut Huawei cu ecranele in trecut si l-am studiat destul de bine. Modelul ajuns la mine nu are nici o problema si se vede foarte bine.

Difuzor

Asa cum trebuie sa fie pe un smartphone modern. Puternic, clar, suficient bass. Nimic deosebit sau de reprosat. Se aude normal pentru acest segment de pret.

Autonomie

Sunt absolut surprins de autonomia acestui telefon. Este in topul preferintelor mele, de fapt este pe primul loc. Este telefonul cu cea mai surprinzatoare autonomie si sincer nici nu ma intereseaza cum reuseste, ce procese au loc la interior. Cert este ca mi-a oferit 2 zile de autonomie REALA.

Ce inseamna asta pe intelesul tuturor. Dimineata il scot de la incarcat, ora 10:00 sa spunem. Il folosesc toata ziua pentru Waze, camera, retele sociale si alte nimicuri. Ajung acasa si mai am 60% baterie. Nu il pun la incarcat. A doua zi ma trezesc si mai are 59% baterie si il mai utilizez in ziua respectiva pana pe la ora 8-9 si mai raman cu 20% baterie. Atunci il pun la incarcat.

Este o utilizare normala, uneori putin exagerata pentru ca am avut momente cand am folosit mai mult camera foto. Este incredibil cat de mult tine bateria acestui telefon in situatii reale de utilizare, nu teste cu clipuri care ruleaza non stop pana ramane telefonul fara baterie. Sunt irelevante.

SPER ca aceasta autonomie sa ramana in timp cel putin 1 an. Pentru ca daca dupa 3-4 luni bateria se deterioreaza fara motiv si autonomia scade la o zi de utilizare, adica de dimineata pana seara, nu este nici o afacere. Toate telefoanele sunt capabile sa ofere o autonomie buna la inceput.

Software

Soft-ul de pe P30 Pro nu este cu mult diferit fata de cel de pe P20 Pro. Benchmark-uri stiti foarte bine ca eu nu mai fac, nu mai sunt relevante in 2019. Nici in 2018 nu au fost si nici in 2017. O sa va las in schimb niste capturi de ecran de prin interfata telefonului ca sa vedeti chiar voi cum arata si ce functii va ofera.

Per total se misca bine, are multe aplicatii inutile instalate inca din cutie, iar meniul este foarte complex si iti ofera acces la multe personalizari.

Camera foto

Buuun….sa inceapa povestile. Pentru inceput vreau sa distrug un mit. Ati vazut probabil fotografiile oficiale in care cineva a fotografiat Turnul Eifel de la o distanta foarte mare. Sau imagini de prin China cu zoom 50x si cu o reclama de pe care se putea citi fara probleme.

Cu o mica durere va spun ca…sunt adevarate. Sunt pe bune fotografiile alea si acest telefon chiar poate face fotografii CLARE cu zoom mare inclusiv la 50x. O sa va arat si eu niste mostre foto.

Camera lui P30 Pro este fantastica din aproape toate punctele de vedere. Ca e noapte sau zi, ploaie sau soare, pozele ies mereu clare, au detalii, au culori bune, iar noaptea nu exista nici un fel de problema.

Cu night mode Cu night mode Fara night mode Fara night mode

Din pacate, asa cum a spus si colegul meu Alex intr-un alt review, desi este o camera buna nu este una point and shoot. Sa explic acum si celor care nu inteleg la ce ma refer.

Sa presupunem ca esti in oras si vezi un porumbel cum bea apa. Scoti telefonul sa-i faci poza si surpriza: „Mentineti telefonul nemiscat pentru a imbunatati constrastul, luminozitatea, culorile, timpul de expunere, calitatea aerului si traficul”

Pai ce-ai facut Huawei? Problema este ca in 90% din cazuri fotografiile intra in procesare si trebuie sa astpeti 1-2 secunde ca fotografia sa fie procesata. Iar daca misti telefonul in timp ce acel mesaj este afisat strici poza.

Pe modul Night inteleg perfect sa astepti 6-7 secunde cu telefonul nemiscat pentru ca se vede in timp real ce face telefonul in acel moment. Vezi etapele modificarii, vezi cum poza pe care tocmai ai facut-o este procesata si vezi imediat rezultatul final si ramai socat. Este vorba de timpul de expunere.

Dar la o banala poza pe timp de zi nu mi se pare normal. Vreau ca totul sa fie rapid, point and shoot nu point and wait 1000 years.

Nu aruncati cu pietre. Inteleg ca altfel nu ar putea iesi fotografii atat de bune, insa o persoana simpla nu stie acest lucru. Daca ii dau telefonul mamei ea o sa scoata telefonul sa faca o poza si vrea sa o vada imediat. Nici nu sta sa citeasca ce scrie acolo mai ales daca telefonul este in engleza. Nu generalizez, insa asa este de cele mai multe ori.

Cumva sunt indragostit de acest telefon tocmai pentru ca rezultatul final este bun, dar il urasc pentru ca ma pune sa astept cand nu trebuie sau astept prea mult. Sunt obisnuit cu camera de pe iPhone, point and shoot si cu rezultat bun. O sa ziceti ca iar am eu ceva cu iPhone, dar asa este. Cine are un iPhone poate confirma cat de repede faci o fotografie.

Am mai facut un test asa cum am facut si anul trecut. I-am dat telefonul prietenei mele, tot posesoare de iPhone, ca sa imi ofere o parere. M-a intrebat de ce dureaza atat sa faca o poza.

Probabil vreti sa stiti despre zoom. Este o poveste interesanta pentru ca de acum incolo ai in buzunar un mic dispozitiv de spionat lumea. De aici vine si titlul review-ului. Zoom-ul 50x este atat de bun si de usor de folosit ca poti oricand sa-ti fotografiezi vecinul din blocul de vizavi. Da, am facut asta….dar nu va arat pozele 🙂

Atunci cand vrei sa folosesti acest zoom ai la dispozitie 3 niveluri. Initial telefonul este setat pe 1x si poti avansa usor la 5x sau 10x. Inapoi poti sa mergi pe ultra wide. Poti sa faci zoom fie apasand pe butoanele dedicate din interfata camerei, fie poti sa folosesti degetele ca sa faci zoom pe ecran. Asa ajungi si pana la 50x.

Da, tremura destul de tare, insa nu trebuie sa te fortezi prea mult ca sa faci o poza. Stabilizarea hibrida chiar functioneaza bine si am ramas surprins. Va pun mai jos niste poze facute cu zoom 50x si credeti-ma ca toti au ramas cu gura cascata. Nu neaparat de imagine in sine ci de detaliile din poza.

MasterAI il poti activa sau dezactiva daca iti place sau nu. Eu l-am lasat activat aproape tot timpul pentru ca detecteaza ceea ce fotografiezi si mai face niste reglaje ca totul sa fie bine la final. Detecteaza masini, mancare, animale, nori etc.

Ca la orice interfata Huawei poti selecta culorile fotografiei. Adica poti alege daca vrei sa faci poze naturale sau artificiale, suprasaturate.

Pe partea de filmare nu sunt multe de spus. Poti regla doar rezolutia si cam atat. Iar calitatea nu este una prea buna, noaptea este chiar dezastru in comparatie cu concurenta. Va las sa vedeti chiar voi.

Ca sa intelegeti cum sunt asezate camerele o sa va explic acum. Cum va uitati la telefon din spate prima camera este cea Wide si are 40MP. A doua este camera principala pe care o folosesti cand deschizi aplicatia de camera si are 20MP. Camera periscope, ultima si cea care arata cel mai ciudat, are 8MP, f/3.4 si este responsabila de zoom-ul optic 5x.

Zoom-ul de 50X este unul hibrid si se folosesc cumva toate camerele dar si camera TOF 3D. Aceasta din urma nu este un senzor oarecare, nu fotografiaza nimic ci doar calculeaza distanta. Este imediat sub blit.

Calitatea generala a fotografiilor este buna si de nota 10. Desi am vazut ca in unele teste Google Pixel 3 il bate, diferentele sunt foarte mici. Si desi Pixel 3 mi se pare cel mai bun telefon foto cu o singura camera, acesta nu are functiile pe care le are P30 Pro.

Pozele facute cu Pixel 3 sunt o idee mai bune, insa lipsesc multe functii, cele principale fiind zoom si wide. P30 Pro le are si aici castiga din punctul meu de vedere, avand un sistem de camere polivalent.

Gata cu gargara si mai bine va arat niste fotografii. Daca vreti sa le vedeti la calitate completa o sa le urc si pe Google Photos —>AICI<—

Concluzie si pret

Da, imi place Huawei P30 Pro. Camera este deosebita, nu mai este un secret pentru nimeni. Bateria este foarte buna si ofera autonomie de 2 zile. Arata bine, este puternic si este un rival puternic pentru Galaxy S10/ S10 Plus insa nu cred ca este mai bun. Sunt modele echilibrate si cu greu pot sa aleg intre ele. Asa ca alegerea va apartine.

Ca fapt divers vreau sa mai adaug faptul ca vibratiile sunt foarte zgomotoase. Este mai mult sunet decat vibratie si este foarte enervant. Neaparat sa va cumparati o husa la el, cea mai ieftina husa. Telefonul este foarte alunecos si riscati sa-l spargeti fara sa vreti.

Pretul pentru Huawei P30 Pro este de 925 euro la Orange. La abonament pretul difera in functie de abonament.