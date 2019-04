TikTok blocat la download in India

Cand spui retea de socializare, automat te gandesti la Facebook. Abia apoi vin Twitter si Instagram. Cu toate acestea, piata este plina de alternative. Chiar si la noi, am vazut destul de multa lume incantata de Musical.ly si TikTok. Ba chiar, am citit tot felul de opinii cum aceasta din urma va fi the next big hit in domeniu.

Short information: TikTok este o aplicatie pentru Android si iOS care a fost lansata in 2016 in China, sub numele de Douyin. In China, numele a ramas inca valabil. Dupa un an, a fost lansata si international, sub denumirea cunoscuta noua. Ea permite inregistrarea de videoclipuri, pe fundal sonor, cu lungimea intre 3 si 60 de secunde. Se apropie deja de 1 milion de utilizatori, iar veniturile sunt in continua crestere.

India a cerut Google si Apple sa elimine aplicatia din magazinele lor, pentru userii locali, ca urmare a unei hotarari judecatoresti a tribunalului din Madras (sud-estul tarii). Motivatia instantei este legata de faptul ca TikTok permite publicarea de materiale cu tenta pornografica si expune tinerii la cyberbullying si la contactul cu pradatori sexuali. Desi compania care detine platforma – Bytedance – a declarat ca a facut deja apel si este convinsa ca va avea castig de cauza, situatia nu le este pe plac deloc. India este piata cu cea mai mare expansiune in domeniu, iar utilizatorii TikTok reprezinta aproximativ 15% din numarul total. Nu este prima astfel de sanctiune primita: anul trecut a patit la fel in Indonezia, iar in februarie 2018 a fost amendata cu 5.7 milioane de dolari, ca urmare a acuzatiilor legate de colectarea de date personale de la minori.

Ramane sa vedem cat de mult efect are aceasta masura, deoarece Google deja a raportat ca in India a crescut semnificativ numarul de cautori pentru a gasi surse alternative de descarcare.

Voi aveti cont pe TikTok? Dar copii vostri? Cat de sigura mai credeti ca este navigarea tinerilor pe internet?

Sursa: cnn