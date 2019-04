Review Trust GXT 420 Rath – casti foarte confortabile pentru gaming

Am testat in ultimii ani aproape toate perifericele Trust. Am continuat sa o facem dintr-un singur motiv, iar acela este calitatea produselor in raport cu banii ceruti pe ele. Rath sunt casti de gaming foarte confortabile pana in 200 lei care s-ar putea sa te intereseze.

Rath sunt casti dedicate gaming-ului si fata de alte modele Trust sunt axate fix pe gaming. Spun asta inca de la inceput pentru ca este foarte important daca vreti sa le cumparati.

Sunt casti ce pot functiona pe orice platforma, atat console de ultima generatie cat si PC, iar acest lucru aduce un minus nu foarte grav, insa de luat in seama. Atunci cand sunt utilizate pentru ascultat muzica nu va vor da pe spate.

Aceste casti sunt gandite exclusiv pentru pasionatii de gaming care petrec multe ore la birou si au nevoie de un sunet bun, clar si cu o spatialitate deosebita.

Mai presus de toate conteaza si confortul oferit, iar aici Rath exceleaza. Sunt unele dintre cele mai confortabile casti pe care le-am testat. Stau foarte bine pe cap, ai bureti moi pe banda de sustinere si cupe facute dintr-un burete atat de moale incat ai impresia ca te ating niste pene.

Microfonul este flexibil si retractabil, se aude bine pe PC si nu am avut probleme cu el. Trebuie sa mai stiti ca au o impedanta de 32 Ohmi, difuzoare de 50mm si 118dB sensibilitate.

In pachet o sa gasesti un cablu adaptor dar si prelungitor in acelasi timp care iti ofera la final 2 jack-uri. Castile sunt destul de rezistente si de bine construite, din materiale usoare care fac experienta in gaming sa fie una foarte buna.

Castile au un pret de 170 lei la PC Garage.