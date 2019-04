Facebook a furat contactele din casuta de email

Facebook a furat, pe scurt, peste 1.6 milioane de contacte din contul de email folosit pentru conectarea la reteaua de socializare. Probabil ca numarul este mult mai mare, insa partea amuzanta acum vine. Compania spune ca totul a fost o greseala, insa s-au folosit intentionat de acele conturi pentru reclame.

Acest furt de date are loc din 2016 iar aparent totul a fost la vedere. Ti se cerea pur si simplu parola de la email, iar mai apoi aveau acces la contul tau. Ii interesa strict contactele de acolo pentru a putea dezvolta anunuturi, reclame, redirectionari s.a.m.d.

Hey @facebook, demanding the secret password of the personal email accounts of your users for verification, or any other kind of use, is a HORRIBLE idea from an #infosec point of view. By going down that road, you’re practically fishing for passwords you are not supposed to know! pic.twitter.com/XL2JFk122l

— e-sushi (@originalesushi) 31 martie 2019