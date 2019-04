Senzorul de amprenta de pe Nokia 9 este pacalit de un pachet de gume

Nokia 9 are probleme mari cu senzorul de amprenta integrat in ecran. Mai multe persoane au testat telefonul si au descoperit cat de usor poate fi pacalit. Este o vulnerabilitate foarte mare mai ales ca senzorul poate fi pacalit de un pachet de gume. Este pacalit chiar si de o alta amprenta, ceea ce este si mai grav. TechAltar a facut si o demonstratie pe Twitter si se vede foarte clar cum telefonul este deblocat cu un pachet de gume.

Puteti citi pe Twitter comentariile. Multi spun ca au reintrodus amprenta in telefon si tot la fel se intampla. Altii spun ca ar putea fi de la folia de protectie.

Problema se poate rezolva cu un update. Apropo, am testat si noi Nokia 9 PureView si puteti citi review-ul AICI.

Video of the fingerprint sensor unlocking phone with a packet of chewing gum and someone else's finger pic.twitter.com/jwY4ZG7uCh

— Decoded Pixel (@decodedpixel) April 21, 2019