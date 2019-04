Apple va cumpara modemuri 5G de la Qualcomm si Samsung

Totul arata ca un puzzle amestecat atunci cand ne uitam in curtea celor de la Apple. Pana si analistii sunt putin in ceata cand trebuie sa analizeze ceea ce se intampla cu compania din Cupertino. O noua informatie a aparut in legatura cu modemurile 5G pe care Apple trebuie sa le cumpere pentru anul 2020.

Dupa ce Qualcomm si Apple au batut palma si au cazut la pace, deci vor livra modemuri 5G pentru Apple pentru telefoanele din 2020, analistii spun ca Samsung va fi o alternativa.

De ce nu ramane Qualcomm singurul furnizor in toata aceasta poveste? Analistii spun ca un al doilea furnizor ar insemna o negociere de preturi, iar atunci Apple ar putea primi modemuri mai ieftine.

Un alt factor de luat in calcul este stocul. Este posibil ca Qualcomm sa nu faca fata cererii pe care Apple o impune, iar atunci intra in joc si Samsung.

Piata pe care vor intra telefoanele iPhone conteaza in aceasta poveste. Telefoanele cu modemuri Qualcomm vor fi livrate in pietele cu spectru mmWave, iar cele cu modemuri Samsung vor fi livrate pe pietele cu spectru sub 6GHz.

Vanzarile de iPhone-uri in 2020 ar creste conform analistilor la 200 de milioane de unitati fata de 188-192 milioane anul acesta.