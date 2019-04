Melissandre din Game of Thrones vine la East European Comic Con

Carice von Houten aka Melissandre va participa la cea de-a saptea editie a East European Comic Con din Bucuresti. Stiu ca sunteti fani GoT, iar acum aveti sansa sa o vedeti pe actrita in carne si oase chiar in Bucuresti.

Actrița va fi prezentă la eveniment pentru Q&A, poze și autografe sâmbătă (15:00 – 19:00) și în prima parte a zilei de duminică (până la ora 14:00). Carice a reușit să ofere o interpretare iconică lui Melissandre, un personaj misterios, puternic și imprevizibil în desfășurarea de forțe din Game of Thrones. Melissandre l-a ghidat pe Stannis Baratheon în încercarea lui de a cuceri Tronul de Fier, a fost părtașă la moartea unui pretendent la tron – Renly Baratheon – dar și la readucerea la viață a unui personaj central – Jon Snow.

Carice von Houten se va reîntâlni la East European Comic Con cu colegul său de platou din Game of Thrones, Vladimir Furdik (Night King). Cei doi se alătură lui Nicholas Brendon (Buffy The Vampire Slayer) și Adam Brown (The Hobbit, Pirates of the Caribbean) pentru o întâlnire de neuitat cu fanii. Evenimentul va avea loc la Romexpo în weekendul 24-26 mai. Pe lângă pavilionul B1, anul acesta, în premieră, organizatorii vor folosi și pavilionul central, depășind astfel recordul suprafeței de desfășurare de anul trecut.

Abonamentele pentru 3 zile sunt acum disponibile online la pretul de 110 Ron pe www.comic-con.ro și în Magazinele Cărturești (via Myticket / Entertix)