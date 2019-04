OnePlus 7 Pro este confirmat oficial

Deci am avut dreptate. Cred ca am fost primul care v-am spus despre o noua versiune OnePlus 7 dupa ce a aparut un leak in China in care aparea si denumirea Pro. Nimeni nu a observat. Acum totul este oficial, iar versiunea Pro aduce cateva functii in plus printre care si 5G-ul.

Noul OP7 Pro va avea atat 5G cat si un ecran nou cu rezolutie QHD+ si o rata de refresh de 90Hz. Alte informatii oficiale nu stim, insa modelul va exista si va fi destul de interant. Pretul ar putea fi similar cu cel al modelelor de la concurenta, adica in jurul sumei de 900 de dolari.