Uber obligata sa reduca numarul soferilor

V-am mai povestit despre problemele celor de la Uber din Capitala, insa azi am primit o stire despre ei din Cluj, de acasa de la Alex: ca urmare a deciziei Curtii de Apel, companiile de taxi au castigat procesul de concurenta neloiala, intentat impotriva Uber. Rezultatul? Numarul de soferi ai aplicatiei de ride-sharing a trebuit mult redus.

Actiunea a fost intentat acum doi ani, a avut si la primul termen, sentinta fusese identica. Ca urmare a acestuia, compania a reusit sa introduca in Parlament un proiect de lege care prevede reglementarea acestei situatii, astfel incat sa evite orice probleme legale.

Intr-un comunicat de presa, transmis de dimineata, reprezentantii Uber au declarat: „Decizia este dezamagitoare, insa dorim sa-i asiguram pe pasagerii si pe soferii parteneri care se bazeaza pe Uber in Cluj ca aplicatia poate continua sa functioneze. Intre timp, am schimbat modul in care operam, iar in prezent lucram doar cu operatori de transport autorizati. Multe tari din UE au reglementat serviciile de ride-sharing precum Uber, oferind astfel mai multe optiuni de mobilitate cetatenilor lor. Avem incredere ca Romania se va alatura in curand acestui trend.”

Personal, am folosit serviciile lor, in Timisoara, doar de trei ori. De fiecare data am fost multumit de conditii, rute alese si modalitatea de plata, chiar daca intr-un caz m-a costat mai mult decat cu un taxi. Sunt de acord cu taximentristii care vor tratament egal – adica autorizari si pentru Uber – dar as vrea ca si ei sa ofere conditii similare: masini curate, soferi care vorbesc ok, transparenta in alegerea traseului si … plata cu cardul. Dupa cum au descoperit si colegii de blog, mai tot timpul sunt fara cash in portofel si, daca am, sigur sunt sume mari, scoase ca sa platesc ceva utilitati!

Voi folositi Uber? Ce parere aveti despre situatia din Cluj?

