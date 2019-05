OnePlus 7 Pro – primele imagini reale cu camera foto si specificatiile oficiale

Trebuie sa va marturisesc ca de cand utilizez Pixel 3, eu si prietena mea ne gandim sa renuntam la iOS. Pretul noilor iPhone-uri este mult prea ridicat, iar Android-ul curat este chiar bun. OnePlus 7 Pro ar putea fi solutia pentru noi. Acum ca stim ce ne ofera pare o oferta foarte buna.

OnePlus Romania a publicat pe Facebook capturi cu camera foto si arata foarte bine. Se pare ca OP a lucrat din greu la noua camera pentru a oferi o experienta cat mai buna, un subiect la care modelele mai vechi nu excelau.

OnePlus 7 si 7 Pro sunt confirmate si vor veni imediat pe piata pe 14 mai. Uite specificatiile pentru amandoua:

Varianta Pro aduce in plus un ecran mai mare cu o rata de refresh de 90Hz in loc de 60Hz. Schimbarile mai apar la memorie RAM, iar camera foto are functii in plus. Pro aduce modul ultra wide si o camera frontala de tip pop-up, actionata de un motoras.

Bateria este mai mica cu 150mAh pe Pro, insa nu pare sa fie o tragedie. Varianta Pro arata foarte bine si daca vin la un pret care nu necesita o interventie medicala, atunci sigur il voi cumpara.

Sursa foto: GSMArena