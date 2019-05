Sunt aproape sigur ca voi renunta la iOS si Apple

Peste 3 luni se fac fix 3 ani de cand mi-am luat primul iPhone si am facut pasul cel mare catre iOS. In tot acest timp am fost insultat si facut in mod direct sau indirect, o oaie bleaga, un spalat pe creier, un indoctrinat al ecosistemului Apple sau pur si simplu prost. Dupa 3 ani de iOS, foarte multumit de platforma si telefon, sunt sanse de aproape 100% sa ma intorc la Android. De ce?

Va spun foarte sincer ca in cei 3 ani de utilizat aproape constant un iPhone nu am simtit niciodata nevoia de a ma intoarce la Android. Din contra. Vedeam in jurul meu doar motive sa raman pe iOS.

Si as ramane in continuare un utilizator de iOS/iPhone daca as mai putea. Nu renunt la acest ecostistem pentru ca nu imi place sau pentru ca Google imi ofera ceva net superior. Nu!

Motivul sunt banii. Banii pe care Apple ii cere pe noile iPhone-uri. Sunt sume nesimtit de mari, iar de banii aia imi pot lua o masina. Si chiar am o masina care costa mai putin decat un iPhone XS Max. Un Opel Corsa.

Un iPhone XS de 256GB cum mi-as dori costa 5999 lei la eMAG. Serios? Sau un XS Max tot de 256GB costa 6499 lei. In 2016 am dat pe iPhone 6S 64GB 3400 lei la PC Garage. Si era ultimul model lansat.

Am tot studiat piata in ultimele saptamani si parca nu as da o suma atat de mare pe un telefon. Este un telefon….nu merge pentru mine la piata, nu imi face cartofi prajiti si nici nu produce bani pentru mine.

Am cerut inapoi Pixel 3 cat timp am fost plecat in Istanbul, iar atunci mi-am confirmat singur ceea ce stiam deja. Sistemul Android in stare pura, asa cum vine pe Pixel sau OnePlus, este foarte bun. Se misca bine.

Pentru a ma convinge i-am pasat Pixel-ul 3 prietenei mele, utilizatoare de iOS de peste 4 ani. Ii place foarte mult telefonul, in special camera. Mi-a spus ca ar incerca un Android doar daca ar fi un Pixel, altceva nu isi doreste.

Si eu si ea stim cat de naspa sunt interfetele adaugate de Samsung, Huawei sau alti producatori. Incetinesc mult de tot telefonul, in timp cauzeaza probleme, telefoanele cer un reset cam o data pe an etc.

Asa ca m-am decis sa revin la Android, insa nu pe orice telefon. Am analizat putin si mi-am dat seama ce telefon imi doresc. De la Samsung nu am nici o alternativa. Toate sunt mari, au ecranele curbate pe lateral si nu suport acest lucru, sunt prea lungi si prea alunecoase. Plus ca interfata nu-mi place.

De la Huawei nici nu se pune problema. Interfata este si mai urata, noul P30 Pro este foarte alunecos si chiar am reusit sa-l sparg cat timp l-am avut la review, fiind foarte sensibil chiar si de la o cazatura de 30cm. L-as cumpara doar pentru autonomie, insa nu este suficient pentru mine.

Pixel 3 este in acest moment pentru mine alegerea ideala. Este compact, are o camera senzationala, softul se misca bine si este construit exemplar, ca un iPhone. Are cel mai curat Android posibil si il pot utiliza fara probleme cu o singura mana.

OnePlus este o solutie secundara. Si aici este vorba de ecran. Nu au modele compacte pe care sa le pot utiliza cu o mana sau fara grija ca mi-ar scapa daca nu l-as tine in ambele maini.

Problema este Pixel 4, care este pe drum si face ca alegerea lui Pixel 3 in acest moment sa fie o decizie proasta. Daca o sa vina la o diagonala normala si la un pret care sa nu depaseasca 5-6000 lei, atunci il voi lua in calcul.

Pe final va las cu acest filmulet: