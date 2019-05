Samsung lucreaza la un ecran ce va integra complet camera foto

Samsung a venit anul acesta cu un nou display care integreaza majoritatea senzorilor in el. Este vorba de ecranul de pe S10 si S10 Plus. Chiar si camera foto este integrata in display, insa nu este acoperita ci inconjurata de acesta. In viitor lucrurile vor arata si mai bine. Camera foto va fi complet ascunsa in ecran.

Informatia este reala si vine chiar de la vice presidentele Yang Byung din cadrul grupului R&D in presa din Coreea. Camera foto este singura care pune piedici in implementarea unui smartphone cu ecran care sa acopere toata partea frontala a telefonului.

Camera fie este decupata intr-un colt, fie este actionata de un motoras electric si integrata in carcasa, fie telefonul este cu slider. Daca Samsung si companiile cu care colaboreaza pe partea de ecrane vor reusi aceasta performanta, de a integra complet camera foto in ecran, atunci vom avea un telefon cu toti senzorii in display.

Eu cred ca in urmatorii 2-3 vom vedea o astfel de implementare.