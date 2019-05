Trust Theza – o tastatura foarte buna pentru Smart TV

Trust are si altfel de tastaturi. Dupa ce am testat doar modele adresate pasionatilor de gaming, a venit vremea sa va prezint un alt model de tastatura ideal pentru cei care au un Smart TV sau care vor sa prelungeasca tastatura si touchpad-ul de la laptop.

Tastatura se numeste Theza si nu stiu de unde le vine inspiratia pentru aceste denumiri. Fiecare produs Trust are un cod si o denumire unica. Tastatura de fata vine impachetata intr-o cutie simpla cu cele mai multe informatii la vedere.

Tastatura se prezinta foarte bine. Este solida deoarece are o baza metalica, iar butoanele sunt independente in carcasa exact ca la un laptop. O sa simti imediat ca are o calitate foarte buna, este solida si rezistenta.

Touchpad-ul este generos si cu butoane mari. Se misca destul de bine, e precis. Nu ai nevoie de extra precizie pe o astfel de tastatura. Partea buna este ca are iluminare alba foarte importanta pentru utilizarea pe timp de noapte. Si poti regla intensitatea cum vrei tu.

Eu o vad in 2 scenarii. Fie o utilizezi la televizor asa cum fac si eu, fie poti sa extinzi tastatura de la laptop. Am vazut multe persoane care refuza sa foloseasca tastatura laptop-ului si isi cumpara un astfel de gadget. Nu am idee de ce.

Cert este ca Theza este o solutie foarte bune. Este solida, pare ca o sa reziste bine in timp si face ce trebuie sa faca orice tastatura de acest gen. Butoanele se simt chiar foarte misto pentru pretul ei.

Are baterie reincarcabila si iti ofera cateva zile de autonomie in functie de cat te intens o utilizezi.

Costa 175 lei la PC Garage fiind la oferta.