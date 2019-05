Viitoarele placi video Intel vor avea Ray Tracing

Nu mai este un secret pentru nimeni ca Intel va lansa o placa video sau o serie de placi video. Compania a anuntat recent in cadrul unei conferinte ca placile video pe care le va lansa vor avea suport Ray Tracing. Dar nu va bucurati prea tare.

Aceasta accelerare hardware nu va fi integrata pentru o placa de gaming. Pare ca Intel loveste un alt segment, cel enterprise, iar placile video cu RT vor fi doar pentru centrele de date.

“I’m pleased to share today that the Intel® Xe architecture roadmap for data center optimized rendering includes ray tracing hardware acceleration support for the Intel® Rendering Framework family of API’s and libraries.”