ASUS GTX 1660Ti – rezultate din jocuri, temperatura si concluzii

Am realizat un build doar din componente ASUS pe care o sa vi-l prezint mai tarziu. Cand l-am asamblat am primit componente interesante printre care si acest GTX 1660Ti proaspat lansat. M-am jucat putin cu sistemul si am decis sa va prezint performantele acestei placi video in gaming.

Sistemul alcatuit de mine impreuna cu ASUS este format din urmatoarele componente:

Pentru inceput vreau sa va vorbesc strict de placa video, iar maine o sa va prezint placa de baza. Asadar, am realizat cateva teste in jocuri populare si am incercat sa vad cat de bine se descurca pe rezolutie 2K, fara nici o limitare din partea procesorului, caci este destul de puternic.

Pe scurt, noua serie de placi video de la Nvidia, GTX 16, este un refresh adus generatiei GTX 10, insa cu mici elemente pe care le regasim si pe noile placi RTX 20. Din pacate aceste modele nu ofera si tehnologia Ray Tracing la pachet.

GTX 16 este o serie entry-mid range cu putin mai buna decat GTX 10. Asa ca daca vrei sa-ti cumperi o placa video din acest segment poti sa uiti de seria GTX 10 si sa te orientezi catre ceea ce iti prezint acum.

Fara alte discutii, am testat urmatoarele si jocuri si am obtinut urmatoarele FPS-uri:

Joc Rezolutie Detalii FPS avg GTA V 2560 x 1440 Ultra 88 Far Cry 5 2560 x 1440 Ultra 68 Shadow of the Tomb Raider 2560 x 1440 Very High 62 Battlefield 1 2560 x 1440 Ultra 77 Assassin’s Creed Odysey 2560 x 1440 Very High 54

Temperaturile obtinute de placa video in idle si in load sunt de 30 de grade si respectiv 68 de grade in sarcina. Aceste valori pot fi diferite in functie de carcasa, airflow sau temperatura ambientala. Insa sistemul de racire pe care eu l-am vazut pe aceasta placa este foarte bine realizat. Placa este solida si are ventilatoare puternice, dar nu foarte galagioase.

Rezultatele mi se par spectaculoase tinand cont ca vorbim de rezolutie 2K si setari duse la maxim. Pe un monitor Full HD lucrurile vor sta si mai bine, insa acum mai toata lumea utilizeaza monitoare 2K si cam acesta va fi standardul.

Varianta ajunsa la mine costa la PC Garage 1756 lei.