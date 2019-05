Noul Google Assistant este mult imbunatatit si poate porni AC-ul la masina

Google a prezentat si nou lor asistent, mai rapid, mai capabil, mai inteligent. Acesta aduce si un mod nou denumit Driving Mode, in care poate controla masina si functiile importante precum aerul conditionat.

Aflati ca asistentul are in spate o baza de date in cloud in care sunt stocate date de 100GB care gestioneaza recunoasterea vocala si intelegerea limbilor. Insa Google a reusit sa integreze toate acestea intr-o aplicatia de doar cativa MB, eliminand conexiunea cu un server cloud. Aplicatia functioneaza acum direct in telefon.

Google ne promite o viteza de 10 ori mai mare, recunoasterea vocii fiind facuta imediat. Si asta pentru ca nu mai este nevoie ca informatia sa vina din cloud. Cat de tare e asta?

Un beneficiu nou adus este eliminarea pauzelor dintre comenzi, facand discutia cu asistentul mult mai naturala si mai rapida. Practic se elimina si comanda „Hey Google” dintre fiecare task.

Driving Mode se activeaza atunci cand conectati telefonul la masina prin Bluetooth sau prin comanda vocala „Hey Google, let’s drive”. Acesta o sa iti arate informatii de baza precum rezervarea la restaurant, este integrat in Waze si Maps, dar iti ofera acces in continuare la contacte sau muzica.

Va spuneam ca poate porni clima in masina, dar poate face chiar mai mult. Va poata arata combustibilul, daca usile sunt inchise etc. Nu va functiona cu orice masina ci doar cu cele care au Blue Link, de exemplu Hyundai/Kia sau modele Mercedes.

Pe dispozitivele cu ecran inteligent va integra o functie noua, de fapt un tab denumit You, in care o sa gasesti informatii despre tine si poti completa sau elimina din ele. Pe baza acestor informatii asistentul se va comporta diferit.

Google Lens sau Google Search au primit si ele functii noi. Poti cauta acum imagini in format AR sau animatii 3D si sa le vezi prin vizorul camerei. Iar Lens va putea sa identifice mancarea dintr-un restaurant doar daca il fotografiati, recenzii sau chiar imagini cu mancarea de acolo.

Noul asistent va fi disponibil in vara/toamna.