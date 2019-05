World of Warships – un joc bun de tip MMO care creeaza dependenta

World of Worships este acel tip de joc pe care l-as ignora in prima faza. Nu multi sunt atrasi de nave marine, de impuscaturi pe mare sau de un shooter in general. Insa am zis sa-l incerc, ca tot am avut reclama cu el. Si va spun sincer ca m-a facut sa stau cu orele in fata monitorului. Si incerc sa inteleg de ce.

WoW o sa-i spun ca sa imi fie mai usor in scris. Este un joc de tip shooter-MMO free to play, deci poti sa-l incerci oricand si sa-l joci fara costuri ascunse. Pare ca jocurile astea au devenit din ce in ce mai rare. Jocul nu te obliga sa cumperi nimic. Deci poti sa-l joci cat vrei tu fara sa platesti pentru misiuni, nave etc.

Jocul se descarca de pe site-ul lor si trebuie sa-ti faci un cont, nimic deosebit. Ocupa destul de mult, dar merita.

Cerinte de sistem recomandate:

Core i5 sau FX 6350

4GB RAM

GTX 660 sau Radeon R9 270x

Conexiune la internet

Rezolutie Full HD

Revenind. Jocul este in esenta destul de simplu. Ai o nava si trebuie sa te bati cu alte nave. Sa le scufunzi. Dar cum faci asta? Jocul iti ofera la inceput tutoriale si iti recomand sa le vezi. Si eu le-am vazut si mi-au fost de ajutor.

Atunci cand incepi un meci se formeaza o echipa de 7 jucatori random. Esti pe o apa si incepi sa cauti navele inamice si sa le bombardezi. Esenta jocului este simpla, dar ai nevoie de putina tactica in tot ceea ce faci.

Felul in care misti nava, felul in care te expui inamicilor sau viteza cu care mergi, sunt elemente foarte importante. Mecanica jocului este buna, simti greutatea navei, simti tunurile, cumva jocul iti ofera o senzatie placuta.

Iti poti alege pe ce apa sa joci, ai inclusiv Marea Neagra la dispozitie. In timp ce aduni puncte iti poti cumpara mai multe nave, poti sa faci upgrade-uri, iti cumperi munitie noua sau armura.

Sunt lucruri normale care se intampla in evolutia jocului. Upgrade-urile se intampla peste tot. Ce mi-a placut cel mai mult la acest joc este durata nu foarte lunga a meciurilor. Dureaza cam 10-15 minute MAXIM sa termin un meci, iar jocul in echipa conteaza enorm.

O sa dureze putin pana o sa inveti tot ce trebuie despre navele marine, eu sunt paralel dar incep sa invat destul de multe. Desi initial credeam ca nu imi place acest subiect, jucand acest joc am descoperit lucruri interesante.

Partea buna este ca daca tu pierzi, adica daca ti-a fost scufundata nava, echipa ta ramane in picioare si poti castiga meciul. Meciul se disputa intre 2 echipe nu intre jucatori independeti, deci poti castiga meciul si sa primesti puncte chiar daca tu ai fost doborat.

Grafica nu este cea mai groaza, recunosc, insa efectele pe care le vezi cel mai des, apa si nava arata bine. Nu sunt multe detalii, dar sigur se pot imbunatati cu patch-uri.

Este un joc care merita cel putin incercat. Mie imi place mult si regret ca nu l-am incercat mai din timp. Cu ocazia asta voi incerca si WoT, pare si el un joc la fel de interesant.

Sunt convins 100% ca cei care au putin habar despre nave vor iubi acest joc.