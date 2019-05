ASUS TUF Z390-PRO GAMING – o placa de baza pentru gameri

Sistemul de care v-am spus ieri in review-ul placii video GTX 1660Ti este realizat doar cu componente ASUS. Am facut acest lucru pentru ca s-a putut si am vrut as vad la ce nivel de calitate se ridica. Mi-a placut ce a iesit, iar acum vreau sa va vorbesc despre placa de baza.

Se numeste ASUS TUF Z390-PRO GAMING si este o placa nu neaparat ieftina, dar nici scumpa incat sa ajunga la pretul unei placi video. Este in jur de 840 lei la PC Garage si consider ca in acest segment de pret gasesti placi de baza rezistente.

Am ales placa destul de atent si m-am uitat la cateva elemente foarte importante pentru anul 2019. Desi alegerea unei placi de baza nu o actiune foarte dificila, am observat elemente noi aduse in peisaj.

De exemplu, daca vrei un sistem RGB ai nevoie de o placa cu conectori RGB pentru a sincroniza iluminariile, daca acestea sunt compatibile. In cazul de fata este vorba de AURA Sync.

Un alt lucru de luat in calcul sunt sloturi M.2. Un slot nu mai este suficient pentru unii dintre noi. Prefer sa elimin de tot orice HDD din calculator si sa optez pentru SSD-uri M.2, doua la numar, unul pentru stocare si unul pentru Windows.

Aceasta placa ofera doua porturi M.2 cu suport NVMe si 6 porturi SATA de care nici nu m-am atins. Un alt lucru misto pe care placa il ofera este chip-ul audio. Este vorba de un Realtek S1200A care se aude neasteptat de bine, mult mai bine decat placile de baza ieftine sau cele high end de acum 4-5 ani.

Sloturile de memorie sunt 4 la numar si suporta frecvente de pana la 4266MHz. Pentru PCI Express avem 3 sloturi 3.0 x16, x8 si x2 si 1 slot 3 sloturi x1.

Fiind o placa TUF aici lucrurile se schimba putin. Nu toata lumea stie, insa placile de baza TUF sunt construite mult mai bine decat celelalte. TUF inseamna ca placa are componente la standarde militare si o rezistenta mai mare in timp. Iti recomand sa cumperi o astfel de placa daca ai de gand sa faci un sistem care sa te tina pe termen lung.

Inclusiv radiatoarele sunt foarte mari si foarte eficiente in a disipa caldura. Desi componentele din ziua de azi sunt foarte eficiente dpdv al consumului si un TDP mai mic ca acum cativa ani, o racire adecvata este necesara pentru a raci componentele in uz si pentru a le prelungii durata de viata.