Fuchsia OS de la Google nu va fi inlocuitorul lui Android

Google a confirmat Fuchsia OS si ne-a oferit primele informatii clare despre acest nou sistem de operare. Initial se zvonea ca va fi inlocuitorul lui Android, net superior. Insa nu este nici pe departe asa.

Acest nou sistem de operare, Fuchsia, este bazat pe un micro kernel denumit Zircon, proiectat chiar de Google. Rolul acestui sistem de operare este doar pentru a testa viitoarele dispozitive, o platforma experimentala pentru noi dispozitive.

Fuchsia OS nu inlocuieste Android ci ajuta la imbunatatirea lui in viitor. In plus, acest sistem de operare este bazat pe un micro kernel produs de Google si are licente precum BSD 3, MIT si Apache 2.0, eliminand din joc licenta GPL si chiar nucleul Linux.

It’s not just phones and PCs. In the world of [the Internet of Things], there are an increasing number of devices that require operating systems and new runtimes and so on. I think there’s a lot of room for multiple operating systems with different strengths and specializations. Fuchsia is one of those things and so, stay tuned