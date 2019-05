Motorola One Vision se lanseaza pe 15 mai si are o platforma Exynos

Motorola One Vision este un telefon nou care urmeaza a fi lansat pe 15 mai. Arata bine dupa randarile scapate pe internet, iar ceea ce este si mai interesant este la interior. Este un telefon cu o platforma Exynos.

Are o camera frontala integrata in display, slot microSD, USB C, doua camere pe spate, nu are breton, dar are in schimb are o platforma hardware interesanta.

La baza se afla Exynos 9609, care este aceeasi platforma cu Exynos 9610 dar la frecvente mai mici. Are 4GB de RAM, camera de 48 si 5MP pe spate si 25MP pe fata, iar cea de pe spate are inclusiv un mod nocturn de fotografiere si filmare 4K la 30FPS.

Ecranul este de 6.3 inch cu rezolutie Full HD +, 128GB de stocare interna, baterie de 3500mAh, senzor de amprenta pe spate, incarcare rapida, jack de 3.5mm.

Pretul este de 300 de dolari si va fi lansat pe 16 mai.