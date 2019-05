Creative Outlier Sports – casti foarte bune pentru sportivi

Creative nu mai are nevoie de nici o introducere. Cred ca toata lumea stie cu ce se ocupa aceasta compania inca de acum 25 de ani. Echipamentele audio pentru PC sunt principala lor activitate, iar de cativa ani buni se ocupa si de periferice audio. Am testat o pereche de casti in-ear pentru sportivi, iar daca as fi un sportiv mi le-as cumpara imediat. Din pacate nu sunt sportiv si chiar am putina burtica. Insa Creative Outlier sunt cam tot ce ai nevoie daca esti mai tot timpul in miscare si cauti ceva care sa se auda si bine dar sa si reziste la transpiratie si nici sa nu cada din urechi.

Sunt niste casti in-ear care se fixeaza foate usor in ureche si stau fixe chiar si cand alergi. Sunt disponibile in 3 culori: albastru, orange si verde si le puteti cumpara de la eMAG la pretul de 315 lei.

Legat de calitatea sunetului sunt foarte multumit. Ofera un echilibru foarte placut intre toate sunetele, bassul este foarte ridicat, iar vocile sau sunetele inalte se aud foarte clar, angelic as putea spune.

Ai butoane pentru control foarte rezistene si usor de folosit, iar la volum maxim nu distorsioneaza. Conteaza si telefonul de pe care redai muzica, insa nu cred ca exista ceva care sa le ingenuncheze.

Legat de autonomie, pentru ca sunt niste casti wireless, acestea ofera chiar si o saptamana de utilizare daca nu exagerezi cu volumul. Microfonul este foarte bun si nu mi-a pus deloc probleme.

Recomand aceste casti pentru sportivi in primul rand. Nu cad deloc din urechi si sunt rezistente la apa, dar si materialele sunt foarte rezistente. Poti sa le scapi, sa le agati, sa faci cam tot ce vrei cu ele si nu se vor strica atat de repede precum se strica o pereche obisnuita. Sunt casti concepute sa traiasca intr-un mediu mai…greu.

Daca nu esti un sportiv si vrei aceste casti doar pentru calitatea sunetului iti garantez ca o sa faci o alegere foarte buna.