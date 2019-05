iPhone 6S este promovat in India ca o alternativa ieftina

Disperarea Apple se vede doar urmarind aceasta postare din India. Un telefon lansat in toamna lui 2015 este considerat un model incredibil in India, iar Apple il promoveaza la un pret de 341 de euro.

In plus, iPhone 6S este acum produs si in India la o fabrica denumita Wistron unde se produce si SE. Problema este ca 6S s-ar putea sa nu mai primeasca iOS 13 (99% sigur nu il primeste) si este un telefon depasit din multe puncte de vedere.

Just saw this ad , Apple is explicitly promoting made in India pic.twitter.com/OpjClRJAhs — Varun Krishnan (@varunkrish) 15 mai 2019

Totusi, pentru piata din India pare sa fie un telefon premium, dar la un pret bun. Ca sa fac o analogie, este ca atunci cand romanasul mioritic isi cumpara un BMW Seria 5 din 1900 toamna care costa peste 50.000 euro la vremea lui, cu doar de 2000 de euro in prezent.

Nu stiu cine ar mai cumpara un 6S acum, mai ales la banii aia. Dar prost nu este cel care cere….