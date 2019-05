De ce nu cred in succesul Orange Money…

… sau in sisteme alternative de banking, similare. Dar voi folosi exemplul Orange, din cateva considerente simple: sistemul exista pe piata de ceva vreme, are parte mai nou si de carduri de debit Visa si le sunt deja client pe partea de telefonie fixa, mobila si de TV. Iar, ca sa fie limpede de la inceput ca nu am nimic cu operatorul telecom, mentionez ca nici card Revolut nu am avut pana recent, cand m-a convis Darius, iar servicii de genul Google Pay nu folosesc.

A! Revolut este cardul pe care il folosesc pentru plati recurente si contactless. Nu vreau ca Netflix, spre exemplu, sa poata retrage bani automat din contul meu principal, iar optiunea de contactless am dezactivat-o la cardul de salariu. Paranoic? Posibil. Dar mai bine sa nu sufar de lipsa banilor. Daca as opta pentru Bitcoin si as avea si mai mult cash la mine, cred ca Razvan m-ar intelege perfect.

Dar sa o luam cu inceputul si sa va explic in detaliu motivul pentru care am declarat ce scrie in titlu.

Strategia de comunicare Orange

Desi pentru alte servicii oferite te bombardeaza cu tot felul de reclame si informatii, pentru Orange Money nu prea exista vreo strategie de comunicare. Si, daca ea exista, este extrem de discreta. Spre exemplu, desi produsul exista pe piata din 2016, in Orange Shop nu am intalnit prea des angajati care sa-mi mentioneze despre el. Iar cand au facut asta, iar eu am cerut detalii suplimentare, angajatul respectiv a trebuit sa se ridice de la masa lui si sa aduca de undeva din spate un pliant. Asteptarile mele erau altele: as fi preferat sa imi arate pe propriul telefon aplicatia, ce poate ea sa faca si sa imi explice pe unde a folosit-o el.

Apropo, stiati ca de anul asta puteti face si plati NFC, cu telefonul sau ceasul, prin Orange Money? Noroc ca sunt destul de bine informat si citesc destule blog-uri si din Romania, altfel nu as fi stiut nimic nici eu! 🙂

Bine, bine, dar ce are asta de-a face cu increderea mea in serviciul respectiv, veti zice… Pai are. Pentru ca un serviciu de care Orange nu pare prea incantat, pentru care investitiile in promovare sunt aproape de zero, iar informatiile din media sunt putine, nu prea ma atrage. Adica, daca tu, ownerul aplicatiei, cel direct interesat de profitul pe care il poti obtine din ea, nu faci nimic pentru a o face mai vizibila, tot ce imi ramane sa cred este ca nu ai nici tu incredere in ea. Sau nu ai destul ai destula incredere. Oricum ar fi, Orange nu a reusit sa imi transmita ceva pozitiv cu privire la Money.

Beneficiile serviciului

Aici intervine partea care este valabila si la alte produse similare. Orange se lauda cu urmatoarele beneficii: card inclus de la Visa, comision 0 la extragere, aplicatie de smartphone dedicata si plati contactless si NFC de pe diverse dispozitve. OK, dar nu e nimic nou pentru mine! Am deja asa ceva la serviciile financiare pe care le folosesc. Si nu am de gand sa imi fac un card nou, doar pentru ca e branduit Orange!

O chestie draguta mi se pare cum se lauda ei ca te scapa de grija portofelului. Nu stiu cum sunteti voi, dar eu, daca ies din casa, imi iau portofelul cu mine. Mai degraba uit de telefon, decat sa plec fara bani sau acte dupa mine! Bine, exceptie facand cazurile in care ies la jogging sau sa verific ceva pe langa casa. Dar in asemenea cazuri e putin probabil sa am nevoie de card la mine. Nu e ca si cum as merge sa alerg si, pe parcurs, imi dau seama ca nu am paine acasa.

Inovatii lipsa si redundanta serviciilor oferite

ING ofera plata cu telefonul mobil de vreo doi ani! Nevasta-mea foloseste serviciul asta de la ei si e multumita. Plata contactless o am la Unicredit de vreo trei ani, dar o dezactivez la fiecare re-emitere de card. Mai toate bancile ofera comision zero la retragerea de la bancomat. In plus, am un curs de schimb imbatabil la Revolut.

Orange nu a venit cu un serviciu inovativ cand a lansat Money! Nici macar cu o functionalitate noua, care sa nu fie disponibila la concurenta! Cum altfel ma convingi sa iti devin credit? Ca nu mai am chef de un alt card in portofel, care sa ma scape de cel actual. Dooooh! Nu au avut nici macar inspiratia sa ofere ceva mai special pentru cei care sunt deja abonati la alte servicii de-ale lor! Sa zicem ca imi dadeau 6 luni gratis la TV, sau un an la HBO Go, daca imi luam Orange Money! Dar nu, nu avem asa ceva…

In loc de epilog

Discutam acum vreo patru ani cu un director executiv al unei mari companii din tara. Subiectul era unul interesant – de ce furnizorii cresc preturile la reinoirea serviciilor oferite pentru angajatii lui. Omul nu vroia nicicum sa inteleaga ca lumea folosea in mod intensiv serviciile furnizorului si credea ca doar pentru ca brandul pe care il reprezenta era unul mare, ii este indeajuns ca furnizorii sa vina rugandu-se de el sa devina parteneri. Asa si la Orange – se pare ca nu au inteles ca este nevoie de putin mai mult efort si ceva investitii pentru a putea cuceri o piata care are deja destule alternative. Le sunt client de ceva vreme si cred ca voi mai ramane la ei, dar nu cred ca ma vor convinge sa apelez la Orange Money. Cel putin, nu acum. Cel putin, nu in felul in care gestioneaza situatia. Poate citeste cineva de la Orange articolul si primim vreun feed-back. Sau, poate chiar schimba ceva, pe ici, pe colo!

Voi folositi Orange Money? Daca nu, de ce? Daca da, cat de multumiti sunteti de el?

PS: In caz ca ma considerati vreun hater fara motiv, dornic doar de harta sau de trafic pe site, cautati in mediul online cate referinte gasiti la alti bloggeri despre Orange Money!