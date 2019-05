Review Google Home: mai mult decat o boxa inteligenta

Prin intermediul celor de la evoMAG am putut testa, pe perioada vacantei de Paste, ceva ce imi facea cu ochiul de ceva vreme: o boxa inteligenta Google Home. In fapt, este mai mult decat o boxa, pentru ca integreaza si Google Assistant.

Mai jos veti avea ocazia sa vedeti daca si in ce masura este bine-venita un astfel de device in casa omului.

Cuprins

Specificatii

Ambalaj si accesorii

Design si constructie

Software si performanta

Pret, puncte pro si contra

Specificatii

Daca este doar sa le citim, nu sunt prea impresionante, insa dupa ce le punem la lucru, ne dam seama ce poate boxa:

Conexiune USB Micro USB Compatibilitate cu telefoane Android 4.1 sau mai nou

iOS 8.0 sau mai nou Conexiune la internet Wireless Alte caracteristici Functie Handsfree Format redare audio AAC

MP3

WAV

FLAC Dimensiune (L x A x I) 96.4 x 142.8 mm Greutate totala (Kg) 0.480

Ambalaj si accesorii

Boxa vine ambalata intr-o cutie destul de inalta, daca este sa luam in calcul dimensiune reale ale ei. Nu este insa delco greu de carat sau de manevrat, iar inauntrul ei gasim boxam cablul de alimentare (cea primita de mine avea si adaptor de la priza de tip US la cea europeana, pentru ca stecherul era unul de US), cateva manuale si … cam atat.

MI-a placut extrem de mult felul in care se deschide aceasta:

In general, felul in care este ambalata iti da impresia de atentie la detaliu, Iti dai seama inca de la inceput ca ai de-a face cu un produs premium, nu cu o ieftinitura.

Design si constructie

Nici aici nu prea sunt multe de comentat. Plasticul folosit este placut la atingere, iar baza boxei, din material textil, este la fel. Imi place modul in care au ales culorile, care sunt complementare. Am inteles ca exista si alte combinatii, insa aceasta se potrivea perfect cu mobila din bucatarie, locul unde am ales sa o amplasez.

In plus, pe site-ul Google am gasit si o poza care imi arata ce face fiecare parte din boxa:

In cazul in care sunteti curiosi cum arata si la interior, va atasez o alta poza oficiala. Desi am analizat si asta, am uitat sa ii fac poza 🙂

Difuzoarele de pe lateral sunt cele de bas. Si, daca va intrebati cat de bune sunt, aflati ca puteti asculta muzica la o calitate Hi-Fi, dupa cum se lauda si producatorul. Eu am preferat sa nu il las la maxim, pentru ca dupa 90% din volum mi se parea ca nu mai am parte de claritate excelenta. Insa, pentru o boxa atat de mica, calitatea audio este EXCEPTIONALA!

Software si performanta

Setarile initiale se fac din aplicatia Google Home, preinstalata pe multe terminale Android. Dupa aceea, devine mult mai simplu – toata interactiunea este vocala. Practic, tu ii spui boxei ce vrei si aceasta interactioneaza cu tine:

Va las mai jos trei filmulete cu modul in care poti interactiona cu Google Home”

Disclaimer: Am filmat cu un Nexus 5, de aici si calitatea video mai precara. Urmeaza sa va povestesc cum a fost sa rezist o saptamana cu un astfel de telefon, lansat in 2013!

In caz ca aveti copii, un astfel de gadget va va fi util. Pe ai mei i-a fortat vreo 3 saptamani, cat l-am avut in teste, sa vorbeasca engleza cu Google. Si ce se mai distrau cand ii cereau vreo poveste sau un banc. Mai ales la glumele cu knock knock radeau de numa’! Pe mine ma ajuta la retete – am facut si niste oua Benedict, dupa dictare :), si la tot felul de alte taskuri simple: sa ascult muzica, sa setez o alarma, sa ascult stirile sau cotatiile la bursa etc. Din cand in cand, mai ales daca gateam, mai jucam si un joc online, gen trivia, cu alti utilizatori de prin alte colturi de lume.

Pret, puncte pro si contra

OK, am spus ca, la final, va voi spune daca merita sau nu sa il achizitionati. Ei bine, pe mine m-a convins ca nu am nevoie doar de unul, ci de mai multe. Combinatia perfecta ar fi o astfel de boxa in living sau in bucatarie (apropo, eu ales incaperea unde petreceam cel mai mult timp fara sa am mainile pe telefon, televizor sau laptop) si cate o bucata de Google Home Mine in camerele copiilor si in docmitorul nostru. Asa, cand ma trezesc inaintea lor sa le pregatesc micul dejun si cafeaua, le pot da de stire prin aplicatie sa coboare in bucatarie. Sau, cand plecam spre scoala si lucru, pot sa ii anunt din camera unde ma aflu eu ca mai au cinci minute pana la plecare.

Exista si cateva puncte minus, iar cel mai mare vine din faptul ca Google Assistant nu stie romana. De cate ori ii ceream sa imi spuna programul pe ziua in curs, imi citea tot felul de prostii, pentru ca le aveam scrise in romana in calendar. Nici nu vreti sa stiti cum suna „cursuri pian Alice” sau „cursuri percutie Vlad” in limba noastra, citite de o voce feminina si suava, dar care nu stie decat engleza! Al doilea minus este faptul ca este controlata din aplicatia de telefon, nu direct din ea. Asta inseamna ca „OK Google” nu va porni doar asistentul de pe boxa, dar si cel de pe telefon. Nici nu vreau sa ma gandesc cu ar fi fost sa fi avut mai multe bucati prin casa, dupa cum vroiam. Asta este datorata faptului ca Big G a renuntat sa ideea lor initiala, aceea de a porni asistentul cu ce fraza vrei. In caz ca nu stiati, la inceput puteai sa faci asta rostind „OK Florentina”, spre exemplu. Astfel, ai fi putut sa dai nume diverselor device-uri, pentru a evita situatii neplacute.

In caz ca vreti sa il comandati, aflati ca momentan costa 590 RON, la evoMAG.