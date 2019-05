Sony Xperia 20 – dovada ca japonezii au ramas in urma

Sony Xperia 20 este un nou model mid-range care urmeaza sa fie lansat in scurt timp. Este succesorului lui Xperia X10 lansat acum 3 luni, dar care nu a prins deloc la public.

Randarile 3D ne arata ca Sony nu vrea sa se integreze in piata, iar pentru asta vor avea de pierdut. Cumva ii inteleg, insa cand discutam despre un business si despre sansa de a ramana pe piata…

Xperia 20 arata ca un telefon de acum 3-4 ani, adica cu margini groase pe toate laturile, sticla in stilul Sony si mai nou un ecran prea lung de parca telefonul ar fi o telecomanda de la televizor.

Nu are notch, nu are decupaj in display, dar are 2 camere pe spate care pare ca sunt luate de pe iPhone XS si lipite orizontal pe spate. Senzorul de amprenta este pe lateral integrat in butonul power, jack-ul de casti este sus si are USB Type C.

Speficiatii nu se cunosc, dar va fi un telefon mid-range.