De ce toata lumea crede ca Huawei este sabotata de Apple si Samsung?

De ce toata lumea crede ca Huawei este victima unui sabotaj? De ce unii dintre voi credeti ca Samsung sau Apple ar vrea ca Huawei sa dispara de pe piata? Cred ca stiu de ce, insa s-ar putea sa nu va placa raspunsul.

Conspiratiile au fost mereu atragatoare, iar oamenii care nu au avut acces la informatie erau usor de manipulat. Acum 100 de ani era foarte usor sa faci un om sa creada cam tot ce vrei tu daca aveai o poveste frumoasa de spus.

Din pacate, in era comunicarii, mai sunt oameni care cred in conspiratii. Sunt oameni care inca au impresia ca aselenizarea a fost un teatru ieftin, ca noi nu am ajuns niciodata pe Luna. Sunt oameni care cred ca exista forte astrale sub muntii Bucegi, ca lumea este controla de o mana de oameni foarte bogati sau ca utilizatorii de iPhone-uri sunt niste dobitoci.

Sunt oameni care cred in continuare ca Dacii au fost cei mai puternici oameni din lume, ca Transilvania este inca a Ungariei sau ca extraterestrii au fost pe pamant si au rapit oameni.

Asa se intampla si in domeniul tehnologiei. Huawei este un gigant, nu este un secret pentru nimeni. Huawei este pe locul 2 la numarul de vanzari de smartphone-uri depasind Apple.

Compania a reusit sa se ridice foarte repede in ultimii ani, insa in tot acest timp a jucat murdar pe unele parti. Chinezii au reusit sa se impuna treptat cu preturi mai mici decat concurenta si cu o calitate aproape la fel de buna. Si au castigat multi fani asa.

Actuala problema de care se loveste Huawei nu are nici o legatura cu Apple sau Samsung sau cu o alta compania din SUA. In caz ca nu ati citit ce s-a intamplat exact, de vina este presedintele Trump.

Huawei se afla pe o lista neagra si nu mai are voie sa faca afaceri cu SUA, din motive pe care doar Trump le stie cu exactitate. Stim cat de nebun este, dar cumva are si dreptate.

Citez de la stirileprov.ro:

Documentul interzice companiilor americane să folosească echipamente considerate un risc pentru securitatea naţională. În text nu este menţionat un producător anume, dar opinia specialistilor este că ordinul vizează, gigantul chinez Huawei. Ordinul semnat de presedintele Trump este menit sa “apere America de adversari străini, care creează şi exploatează în mod activ vulnerabilităţi în infrastructura şi serviciile de informaţii şi comunicaţii”. In plus, îi conferă secretarului comertului puterea de a “interzice tranzacţiile care reprezintă un risc inacceptabil pentru securitatea naţională”. Separat, departamentul pe care acesta il conduce a inclus compania Huawei pe “lista cu entităţi” care nu au voie să achiziţioneze tehnologie de la firme din SUA fără aprobarea administraţiei.

Unde sunt Samsung si Apple in aceasta problema? Cele doua companii, care apropo, una este din Coreea de Sud, nu au nici o legatura in tot acest scandal.

Credeti ca daca Huawei a urcat pe locul 2 si a depasit Apple in vanzari, marul muscat o sa se supere si o sa inceapa sa planga? Fiti seriosi! Apple este pe locul 3 la vanzari de smartphone-uri cu doar 3 modele lansate anul trecut, in timp ce Huawei cred ca are peste 20 de modele.

Nu, Huawei nu este sabotata de Apple, Samsung, Microsoft, Google sau orice alta companie care va trece voua prin cap. Doar un om slab informat ar putea crede asa ceva.

China si SUA sunt intr-un altfel de razboi, unul informatic, iar lupta nu mai are loc pe front. Lupta nu este intre Huawei si Google sau Huawei si Apple/Samsung ci intre China si guvernul american.

Terminati cu prostiile…